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Erkeklerde de görülüyor: Meme kanseri belirtileri ve teşhisi

28.10.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde meme kanseri görülme oranı kadınlara göre 100 kat daha düşük olsa da meme kanseri belirtilerini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, bu belirtileri yaşayan erkeklerin mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiğini söyledi.

Erkeklerde de görülüyor: Meme kanseri belirtileri ve teşhisi

Meme dokusunda başlayan hastalık erken tanı almadığı taktirde koltuk altı lenf nodlarına, kemik, akciğer ve karaciğer gibi organlara yayılabilir. Bu nedenle erkeklerin kendilerinde meme kanseri olmayacağı düşüncesinde olmamaları ve meme yapılarında değişiklik hissetmeleri durumunda, meme kontrollerini yaptırmaları önerilir.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Yaşlılık: Yaşla birlikte erkeklerde meme kanseri riski artar ve özellikle 60 yaş sonrası oluşur

Aile geçmişi: Ailede meme kanseri öyküsü

Fazla kilo: Obezite vücutta daha fazla östrojen hormonu oluşmasına neden olur ve bu durum meme kanseri riskini arttırır

Karaciğer Sirozu: Karaciğer sirozu gibi karaciğer fonksiyonlarının bozulduğu hastalıklar erkeklik hormonlarını azaltarak, kadınlık hormonlarının artmasına ve meme kanserinde riskin artmasına neden olabilir.

Orşektomi: Testislerin alınmış olması da meme kanseri riskini arttırabilir

Ailede güçlü bir meme ya da prostat kanseri öyküsü varsa, olası genetik bozukluklar açısından genetik analiz yapılması faydalı olabilir. Erkeklerde özellikle BRCA-2 gen bozukluklarının meme ve prostat kanserleri ile ilgili olabileceği bilinmektedir.

ERKEKLERDE MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

  • Ele gelen şişlik
  • Meme başından kanlı ya da berrak akıntı
  • Meme derisinde içe çökmeler
  • Meme derisinde kabuklanma

ERKEKLERDE MEME KANSERİ TANISI NASIL KONULUR?

Meme hastalıklarının tanısının ilk aşaması dikkatli ve ayrıntılı yapılan meme ve koltuk altı muayenesidir. Muayene sonrası görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Memenin görüntülenmesinde kullanılan yöntemler meme ultrasonografisi, mamografi ve meme MR tetkikidir. Bu tetkiklerde memede saptanan bir kitle olursa, bu kitle şüphe açısından derecelendirilir ve bu derecelendirmeye göre bazı kitleler sadece takip edilirken, bazı kitlelerde doku tanısı gerekir. Doku tanısı için tru-cut biyopsi adı verilen kalın iğne biyopsisidir. Bu biyopsi sonucunda gelecek patoloji raporuna göre kitlenin iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu belirlenir. Sonraki aşamalar bu rapora göre planlanır.


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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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