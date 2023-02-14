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Erkeklerde hacamat noktaları nedir? Erkeklerde kısırlık için hacamat hangi bölgeye yapılır?

07.02.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacamat işlemi yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve hâlâ günümüzde de uygulanan geleneksel bir alternatif tıp yöntemidir. Modern tıbbın oluşumuna kadar en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olmuştur. Günümüzde de Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenerek yapılan hacamat işlemi birçok kadın ve erkek hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Peki, erkeklerde hacamat noktaları nedir?

Erkeklerde hacamat noktaları nedir? Erkeklerde kısırlık için hacamat hangi bölgeye yapılır?

Kupa tedavisi olarak da bilinen hacamat uygulaması Osmanlı’dan günümüze ulaşan daha öncesinde de uygulandığı bilinen bir işlemdir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile daha modern yöntemlere uygulanmaktadır. Bu alanda uzman olan kişiler tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelgeye istinaden devlet kontrolü altında ve uzman kişilerce yapılmaktadır. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen hacamat erkeklere özel bazı durumlar için de kullanılan bir uygulamadır.

Kısırlık için hacamat hangi bölgeye yapılır?

Hacamat uygulaması bambu, cam ya da benzeri malzemeden yapılmış kupa ya da bardak adı verilen nesnelerle yapılmaktadır. Kadın ya da erkek fark etmeksizin ve yaş grubu ayırmaksızın doktorların uygun gördüğü herkese yapılabilen bir işlemdir. Erkek kısırlığında hacamat uygulanılabilen ve sıklıkla tercih edilen bir yöntem olark karşımıza çıkar. Kısırlık tedavisi için de doktor tavsiyesi ve yönlendirmesi var ise kullanılabilecek olan bu yöntem bel bölgesine uygulanmaktadır. Bu bölgeye uygulanan kupa tedavisi ile bölgedeki kanın artması hedeflenir. Kısırlık için hacamat bel bölgesine yerleştirilen bardaklara göre atılan çiziklerle elde edilen kesikler oksit sentezi arttırarak damarlarda gevşeme oluşmasını amaçlar. Bu sayede bölgedeki kan oranı artar. Erkek hastalara kısırlık sorunu yaşamaları durumunda doktorlarına danışarak bu işlemi yaptırması önerilir.

Kadında ve erkekte cinsel sorunlar ve hacamat noktaları genel olarak bel bölgesine uygulanır. Hasta öncelikle rahat edeceği şekilde yatırılır. Ardından kupalar bel bölgesinde en az beş adet olacak şekilde yerleştirilir ve birkaç dakika bu bölgede tutulur. Ardından kesik atılarak kanın akması sağlanır. Erkeklerde hacamat daha çok cinsel sorunlar ve kısırlık durumu için tercih edilir.

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Hacamatın erkeklere faydaları nelerdir?

Dünyada birçok ülkede uygulanan ve özellikle İslam ülkelerinde sıkça kullanılan bir alternatif tıp yöntemi olan hacamat erkeklerin bazı şikâyetlerinde de başvurulan bir yöntemdir. Erkek kısırlığında hacamat işleminin işe yaradığı kabul edilmektedir. Kısırlık dışında hacamatın erkeklere faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Spermin üretiminde kalite artışının sağlanması
  • Prostat sıkıntılarına bağlı oluşan sorunların azalması
  • Varikosel tedavi (Erkeklerde testisleri koruma görevi olan gevşek yapıdaki cilt torbalarında diğer adı ile erbezi torbalarında bulunan toplardamarların şişmesi, buna bağlı olarak genişlemesi ve büyümesi)
  • Cinsel isteksizlik ve güçsüzlük
  • Kısırlık

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