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Kadınlarda hacamat noktaları nedir? Kadın hastalıkları için hacamat bölgeleri ve faydaları nedir?

07.02.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacamat işlemi yüzlerce yıldır uygulanan bir alternatif tedavi uygulamasıdır. Osmanlı’dan bugüne gelmiş olan bu alternatif tıp yöntemi modern tıbbın varlığı ile eskisi kadar tercih edilmese de birçok hastalığın tedavisi için bazı doktorlar tarafından önerilmektedir. Bünyesi uygun olan kişilere önerilen bu tedavi yöntemi sadece hastalıklar için değil var olan sağlığın korunması amacı ile de kullanılabilir. Peki, kadın hastalıkları için hacamat nasıl uygulanır?

Kadınlarda hacamat noktaları nedir? Kadın hastalıkları için hacamat bölgeleri ve faydaları nedir?

Geleneksel olarak kabul edilmiş olan alternatif tıp yöntemleri arasında yer alan hacamat işlemi, kupa tedavisi adı ile de bilinen bir tedavi yöntemidir. Sağlık Bakanlığının yayınladığı bir yönetmelik dâhilinde devlet kontrolünde bu işlem yapılmaktadır. Uzman kişiler tarafından, yeterince sterilize edilmiş olan merkezlerde ya da evde uygulanabilen hacamat işlemi Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ölüme varan ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir.

Kadınlarda hacamat noktaları nedir?

Kadınlarda hacamat noktaları için özel bölgeler belirlenmemiştir ancak adet döneminde olan kadınlar için hacamat işlemi önerilmez. Hacamat işlemi vücuttan belli bir oranda kan atılma işlemi olduğu için sakıncalı görülür. Adet dönemindeki bir kadın düzenli olarak kan kaybettiği bir döneme girdiği için bu dönemde ayrıca hacamat uygulamasına maruz kalması doğru görülmemektedir. Bu doğrultuda adet dönemindeki kadınlara hacamat uygulaması yapılmaz.

Kadın hastalıkları için hacamat bölgeleri olarak özel noktalar belirlenmemiştir. Ancak kadınların adet görme durumları nedeni ile hacamat işlemi konusunda kadınlar için bazı özel durumlar bulunabilir. Yapılan araştırmalara ve bilimsel incelemelere göre kadınların adet düzensizliği için hacamat noktaları ayak bölgesi ve kuyruk sokumu bölgesi olarak belirlenmiştir. Ayak bileğinin iç kısmına uygulanan hacamat işleminin adet düzensizliğine iyi geldiği kabul edilmektedir.

Kadınlarda hacamatın faydalarının en büyük özelliği adet düzensizliğine iyi gelmesi, erken menopozu önlemesi, östrojen ve progesteron hormonlarını dengelemesiyle doğurganlığı artırması olarak sıralanabilir. Düzenli ve uygun koşullarda yapılan hacamat sonucunda menopozun etkileri azalır ve şikâyetler neredeyse hiç hissedilmez. Bunun yanı sıra rahat bir hamilelik dönemi geçirmek isteyen kadınlar da hamile kalmadan önce hacamat uygulayabilir.

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Hamileler hacamat yaptırabilir mi?

Hacamatın faydalı olduğu kabul edilen şikâyetlerden biri de çocuk sahibi olma durumudur. Çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin bu konu ile ilgili tedavi süreçlerinde ya da alternatif olarak doktor uygun görüyorsa hacamat işlemi yaptırması önerilir. Yeni anne olan kişilerin hacamat yaptırma sebepleri anne sütünü arttırma amacıdır. Hamile kalmak için kullanılması dışında hamilelik öncesinde ve hamilelikten sonraki süreçte de başvurulan bir yöntemdir.

Hamilelik sırasında hacamat yaptırılacaksa hamileliğin üç ayı içinde asla işlem yapılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde ceninin tutunmasında zorluk yaşanabileceği düşünülür ve riske atılmaması gerekir. Hamileliğin dört ya da altıncı aylarından itibaren doktor onayına istinaden hacamat yaptırılabilir. Birçok ülkede uygulanan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde tedavi olarak kabul edilmiş olan hacamatın kırk günlük bebekler için de uygun görüldüğü kabul edilmiştir. Farklı şikayetlere bağlı olarak doktor onayı varsa bebekler ve çocuklar için de hacamat uygulanmaktadır.

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