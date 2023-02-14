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Hacamat kimlere yapılır? Hacamatın zararları nedir?

07.02.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde modern tıbba alternatif olarak kullanılan bazı tedavi yöntemleri bulunur. Binlerce yıllık geçmişi bulunan hacamat da bu alternatif tıp uygulamaları arasında yer alır. Her tedavi ve tedavi destekleyici uygulamada olduğu gibi bu uygulama için de bazı yan etkiler söz konusu olabilir. Doktor onayı alınmadan bu işleme başvurulmamalıdır. Aksi takdirde insan sağlığını riske atan ciddi zararlı sonuçlar meydana gelebilir. Peki, kimlere hacamat yapılabilir?

Hacamat kimlere yapılır? Hacamatın zararları nedir?

Osmanlı döneminden bugüne hâlâ uygulanan hacamat işlemi aynı zamanda kupa tedavisi adı ile de bilinir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapıldığı tespit edildiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklansa da son birkaç yıldır yayınlanan genelge ile yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Devlet denetiminde, yalnızca uzman kişiler tarafından Sağlık Bakanlığından alınmış onay belgesi bulunan merkezlerde ya da evde uygulanan hacamat işlemi için belli zamanlar bulunur. Hacamat takvimine göre yapılan işlemlerden bazı kişilerin faydalanması sağlık açısından son derece zararlı görülmüştür. Farklı maddelerden yapılmış ve daha çok bambu, cam gibi malzemelerin tercih edildiği en az beş kupa kullanılarak uygulanan bir işlemdir. Hacamatın herkes için aynı etkiler göstereceği konusunda kesin bir bilgi yoktur ve doktora danışılmadan yaptırılmaması gerekir.

Hacamat kimlere yapılır?

Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan hacamat uygulaması bu hastalıklarından kurtulmak isteyen kişiler tarafından doktor onayı olduğu sürece kullanılabilir. Bunun dışında vücudundaki zararlı toksinlerden kurtulmak ve kanının temizlemek isteyen kişilerin de başvurduğu bir uygulamadır. Hacamat, sorun yaşanan bölgeye uygulanan kupalar ile işlem yapılması şeklinde gerçekleştirilir. Özel durumları bulunan ve doktorların hacamat için uygun görmediği bünyelere sahip olan kişiler dışında herkese uygulanabilen bir işlemdir. Doktor onayı verilen kişiler hacamat yaptırabilir, kişi kendi kendisine karar vermemeli ve mutlaka doktor yönlendirmesi almalıdır.

Hacamat takvimi nedir? Hacamat takvimi nedir?

Hacamat kimlere yapılmaz?

Doktora danışılmadan yaptırılmaması gereken hacamat herkes tarafından tercih edilmemesi gereken bir işlemdir. Özellikle bazı özelliklere sahip kişilerin hacamat işlemine başvurmaması önerilmektedir. "Hacamat kimlere yapılmaz?" sorusunu şu şekilde cevaplayabiliriz:

  • Kansızlık durumu yaşayan kişiler
  • Metastaz gözlemlenen kişiler
  • Diyalize bağlı hastalar
  • Hemofili hastalığına sahip kişiler
  • Herhangi bir neden ile ameliyat olmasının üzerinden fazla zaman geçmemiş olanlar
  • Adet döneminde olan kadınlar
  • Trombosit düşüklüğü yaşayan kişiler

Hacamat zararları ve yan etkileri nedir?

Sağlıksız bir ortamda, yetkinliği bulunmayan kişilerce ya da doktorun onay vermediği kişilere yapıldığı durumlarda görülebilecek hacamat zararlarından en çok karşılaşılan durum enfeksiyondur. Yeterince temiz olmayan, sterilize edilmemiş bir ortamda yapılan hacamat işlemi vücutta oluşan kesiklerin enfeksiyon ya da mikrop kapmasına neden olabilir. Bu da kişinin sağlığını ve hatta canını riske atmak anlamına gelebilir.

Hacamat işleminin ardından vücutta bazı şişmeler ya da morarmalar gerçekleşmesi hafif olduğu sürece normal karşılanabilir. Ancak kısa süre içinde geçmeyen şişlikler ya da morarmalar işlemin üzerinden iki gün geçtiği halde hala yok olmuyorsa bu durum ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu tür bir durumda acil olarak bir doktora ya da sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hacamatın yan etkileri özellikle anne adayları, kronik rahatsızlıkları bulunan, alerjik reaksiyonlara sahip olan kişiler başta gelmek üzere birçok kişide görülebilir. Hacamatın yan etkileri:

  • Mide bulantısı
  • Baş dönmesi
  • Kan tutması nedeniyle psikolojik etkiler
  • Kupanın uygulandığı bölgede eğer kupa gereğinden fazla tutulduysa ciltte morluklar ya da tahriş olma durumu
  • Güvenilir ve Sağlık Bakanlığı onaylı kişiler tarafından bu onaya sahip olmayan yerlerde yapıldığı takdirde başka hastalıklara sebep olacak enfeksiyonların kapılması
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Hacamat nedir, nasıl yapılır?

Hacamat acıtır mı?

Geleneksel hâle gelmiş olan alternatif tıp yöntemlerinden biri kabul edilen hacamat, doktor onayı olduğu sürece uygulanabilen bir işlemdir. Genel olarak acısı ve ağrısı bulunmayan bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Ancak yine de kişinin bünyesine ya da işlemin yapıldığı ortama göre bazı yan etkilere sebebiyet verebilir. Uzman ve yetkili kişiler tarafından yapıldığında hacamat acıtmaz ve iz bırakmaz.


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