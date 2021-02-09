Erkeklerde memede büyüme neden olur? Jinekomasti nasıl anlaşılır, nasıl geçer? Erkeklerde meme büyümesinin sebepleri ve tedavisi

Erkeklerde meme büyümesinin nedenleri farklı faktörlere bağlı olarak gelişebilen çok sayıda nokta olabilir. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin’in aktardığı bilgilere göre en sıklıkla yani yüzde 90 üzerinde görülen büyüme nedeni, yağ dokusunun aşırı hipertrofisi adı verilen yağ dokusunun büyümesi ve orada birikmesiyle ortaya çıkması durumudur. Bunun yanında meme dokusunun büyümesiyle gerçek jinekomasti verilen durum ortaya çıkar. Bu nedenle jinekomasti belirtileri de insanlar tarafından sıklıkla araştırılır.

Erkeklerde memede büyüme bazı erkeklerin şikayetçi olduğu rahatsızlıklar arasında yer alır. Erkeklerde meme büyümesini engellemek adına yapılabilecek bazı yöntemler bulunur. Ancak öncesinde sorunun nedeninin anlaşılması ve bir hekim tarafından uygun tedavi yönteminin belirlenmesi gerekir. Peki, erkeklerde meme büyümesi neden olur ? Jinekomasti neden olur ? Jinekomasti nasıl anlaşılır ? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Meme büyümesi; hormonal sebeplere, iç organlardaki hastalıklara ve ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak diğer sebepler yüzde 5’in altında görülür. Peki, jinekomasti nasıl geçer?

ERKEKLERDE MEMEDE BÜYÜME NASIL GEÇER?

Büyüme, yağ dokusu artışından kaynaklanıyorsa yapılacak diyet veya spor ile yağ dokusunun inceltilmesi mümkün olur. Buna karşılık meme büyümesinin çeşitli evreleri vardır. Özellikle ileri derecede büyümüş olan bir memenin spor veya diyet ile yok olması çok da mümkün olmaz. Böyle bir durumda ameliyat dışında bir çözüm olmayabilir.

ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ TEDAVİSİ

Jinekomastide çok farklı tedavi seçenekleri bulunur. En sık uygulanan işlem ise yağ artışıyla seyreden büyümede, liposuction yöntemiyle yağın o bölgeden çekilmesi işlemidir. Liposuction; yağ hücrelerinin, içeriye gönderilen uygun bir kanül adı verilen özel boru vasıtasıyla dışarıya çekilmesi işlemini içerir.

Liposuction ile çok büyük orandaki jinekomasti ameliyatları çözülebilir ve iz kalmaz. 2 mm bir delikten girilerek tüm yağ boşaltılabilir. Buna karşılık gerçek meme büyümesinin olduğu durumlarda ameliyat ile meme altına girilerek o dokunun oradan çıkarılması gerekir. Sonuç olarak tüm meme büyümesi şikayetleri çeşitli operasyonlarla çözülebilir.

