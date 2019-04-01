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"Erken evredeki meme, bağırsak, rahim ağzı kanserleri tedavi edilebiliyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

TÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cem Uzal: - "Bazı kanserler var ki tedavisi çok güç ama yaygın olarak gözüken kanserlerin tedavisi olumlu sonuçlar veriyor"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cem Uzal, erken evrede yakalanan meme, bağırsak, rahim ağzı kanserlerinin tedavi edilebildiğini belirtti.

Uzal, Edirne Sağlık Müdürlüğü'nce Kanser Haftası kapsamında Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada kanserden korkulmaması gerektiğini söyledi.

"Keşke" dememek için kanserde erken teşhisin önemli olduğunu ifade eden Uzal, şunları kaydetti:

"Bugün artık erken evredeki meme, bağırsak, rahim ağzı kanserleri tedavi edilebiliyor. Bazı kanserler var ki tedavisi çok güç ama yaygın olarak gözüken kanserlerin tedavisi olumlu sonuçlar veriyor. 40 yaşından sonra 8 kadından biri meme kanseri olabiliyor. Bugün birçok meme kanseri olan hasta tedavi oluyor ve yaşamına uzun yıllar devam ediyor.

Bunları söylüyoruz ama farkındalığı artırmamız gerekiyor. Bunun daha çok bilinmesi lazım. Bir diğer önemli konu da çocukluk çağı kanserleri. Bunda da gecikmeden doktora gidilmesi gerekiyor. Çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 90'ından fazlası tedavi edilebilir durumda. Çocuklar da tedavi edildiklerinde bir ömür boyu kanserlerinden kurtulmuş olarak yaşıyorlar."

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da hastalıkların başlangıç aşamasında tedavilerinin kolay olduğunu ifade etti.

Kanser tedavisinde erken teşhisin hayat kurtardığını anlatan Kalkan, farkındalık faaliyetlerine hafta boyunca devam edeceklerini kaydetti.

1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında, bando eşliğinde Saraçlar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi.

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kanser haftası Meme kanseri Prof. Dr. Mustafa Cem Uzal

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