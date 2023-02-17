Erken hamilelik belirtileri nelerdir? Hamile olduğumu nasıl anlarım?

Erken hamilelik, ilişki sırasında gerçekleşmesi beklenen yumurtanın döllenmesi sürecinin ardından takip edilen ilk haftalardır. Bu erken hamilelik dönemi kabul edilen süreç içinde hormonlarda yükselme olur. Yükselen hormonlar nedeniyle teşhis hemen konulamasa da kadın vücudunda bazı değişiklikler hissedebilir. Hissedilen değişiklikler takip edilmeli ve mutlaka doktor ile paylaşılmalıdır. Her hamilelikte her kadın için aynı belirtiler geçerli olmayabilir. Ancak yaygın olarak görülen ve kesin kabul edilen bazı erken hamilelik belirtileri bulunmaktadır. Erkeğin üreme hücresi olan sperm ile kadının üreme hücresi olan yumurtaların döllenme sürecinin ardından hamilelik belirtileri görülmeye başlar. Yaklaşık 7 ile 10 gün arasında görülen belirtilerin bazıları çok belirginken bazıları fark edilmeyebilir.
Erkek ve kadının ilişkisi sırasında gerçekleşen döllenme işleminden sonraki yaklaşık 7 günlük süreç erken hamilelik dönemi olarak isimlendirilmiştir. Erken hamilelik ya da erken gebelik belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Hamilelik söz konusu olduğunda belirtilerin gerçekleşmesi vücutta oluşan bazı gelişmelere bağlıdır. Döllenme gerçekleştikten sonra anne karnında Beta HCG, progesteron ve östrojen hormonları artar. Böylece belirtiler hissedilir hâle gelir. Cinsel ilişkinin ardından kadının karın bölgesinde yaklaşık 10-12 gün sonra embriyonun rahme tutulması gerçekleşir. Bu sürece girilmesi ile birlikte bazı erken gebelik göstergeleri hissedilebilir. Bilinen en erken hamilelik belirtilerinden bazıları şunlardır:
Adet gecikmesi, mide bulantısı, hâlsizlik, yorgunluk ya da uyku isteği dışında erken hamilelik belirtileri olarak kabul edilen bazı hamilelik belirtileri de şu şekildedir:
Adet gecikmesi, hâlsizlik, mide bulantısı gibi belli başlı belirtiler farklı sebeplere bağlı olarak görülebilir. Ancak diğer başka belirtiler ile birlikte görünüyorsa hamilelik şüphesi doğabilir. Bu noktada doktora başvurmak en doğru yol olacaktır. Bilimsel araştırmalara dayanarak kabul edilen gebeliğin ilk belirtilerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir: