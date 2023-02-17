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Erken hamilelik belirtileri nelerdir? Hamile olduğumu nasıl anlarım?

12.02.2023 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahibi olmak isteyen kişilerin en önem verdiği konulardan biri de hamilelik belirtileridir. Bu belirtilerin saptanması ve takip edilmesi son derece önemlidir. Tüm belirtiler bu alanda uzman bir doktor ile paylaşılmalı ve doktorun yönlendirmelerine göre hareket edilmelidir. Hamilelik ve erken hamilelik döneminde görülen ve genel olarak her kadın için geçerli olan belirtiler bulunur. Peki, hamile olduğumu nasıl anlarım?

Erken hamilelik belirtileri nelerdir? Hamile olduğumu nasıl anlarım?

Erken hamilelik, ilişki sırasında gerçekleşmesi beklenen yumurtanın döllenmesi sürecinin ardından takip edilen ilk haftalardır. Bu erken hamilelik dönemi kabul edilen süreç içinde hormonlarda yükselme olur. Yükselen hormonlar nedeniyle teşhis hemen konulamasa da kadın vücudunda bazı değişiklikler hissedebilir. Hissedilen değişiklikler takip edilmeli ve mutlaka doktor ile paylaşılmalıdır. Her hamilelikte her kadın için aynı belirtiler geçerli olmayabilir. Ancak yaygın olarak görülen ve kesin kabul edilen bazı erken hamilelik belirtileri bulunmaktadır. Erkeğin üreme hücresi olan sperm ile kadının üreme hücresi olan yumurtaların döllenme sürecinin ardından hamilelik belirtileri görülmeye başlar. Yaklaşık 7 ile 10 gün arasında görülen belirtilerin bazıları çok belirginken bazıları fark edilmeyebilir.

Hamile olduğumu nasıl anlarım?

Erkek ve kadının ilişkisi sırasında gerçekleşen döllenme işleminden sonraki yaklaşık 7 günlük süreç erken hamilelik dönemi olarak isimlendirilmiştir. Erken hamilelik ya da erken gebelik belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Hamilelik söz konusu olduğunda belirtilerin gerçekleşmesi vücutta oluşan bazı gelişmelere bağlıdır. Döllenme gerçekleştikten sonra anne karnında Beta HCG, progesteron ve östrojen hormonları artar. Böylece belirtiler hissedilir hâle gelir. Cinsel ilişkinin ardından kadının karın bölgesinde yaklaşık 10-12 gün sonra embriyonun rahme tutulması gerçekleşir. Bu sürece girilmesi ile birlikte bazı erken gebelik göstergeleri hissedilebilir. Bilinen en erken hamilelik belirtilerinden bazıları şunlardır:

  • Adet gecikmesi En belirgin, en bilinen hamilelik belirtisi adet döneminde yaşanan gecikmedir. Ancak yüzde yüz olarak hamile olunduğunun işareti olarak kabul edilmemektedir. Ancak adet gecikmesi 10 günü geçtikten sonra şüphe duyulursa doktora başvurulmalıdır. Adet gecikmesi stres, günlük rutin düzenin bozulması, kısa süre içinde kilo alma ya da verme durumu gibi sebeplerden kaynaklı olarak da yaşanabilmektedir. Çevresel faktörler, farklı bir ilaç kullanımı da adet gecikmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden adet gecikmesi durumu kesin bir hamilelik belirtisi olarak kabul edilmemektedir.
  • Mide bulantısı: Gebelik hormonu olarak bilinen HCG’nin artması, östrojen hormonlarında yükselme gibi sebepler kusmaya neden olacak mide bulantılarını tetikleyebilir. Her bulantı hamilelik belirtisi olarak algılanmamalıdır. Kusma ya da bulantı farklı sebeplere bağlı olabilir. Mide bulantısı ve kusma durumları reflü, vertigo, gastrit gibi hastalıklara bağlı olarak ya da stres, zehirlenme ya da benzeri durumlardan kaynaklı olarak gerçekleşebilmektedir.
  • Hâlsizlik, yorgunluk ya da uyku isteği: Bu tür durumların otaya çıkmasının nedeni progesteron hormonu kabul edilmektedir. Hâlsizlik, uyku hâli ya da yorgunluk hissi hamileliğin özellikle ilk 3 ayında artan bu hormonun etkisi ile gerçekleşebilir.
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Adet gecikmesi, mide bulantısı, hâlsizlik, yorgunluk ya da uyku isteği dışında erken hamilelik belirtileri olarak kabul edilen bazı hamilelik belirtileri de şu şekildedir:

  • Vajinal akıntının artısı
  • Memelerde hassasiyet, şişlik, meme başındaki renk değişimi
  • İdrara sık çıkma
  • Bel ve kasıkta ağrı
  • Duygu durumu değişiklikleri
  • Kokuya karşı hassasiyet
  • Kalbin daha hızlı artması ve çarpıntı hissi
  • Vücut sıcaklığının artması

En bariz hamilelik belirtileri nelerdir?

Adet gecikmesi, hâlsizlik, mide bulantısı gibi belli başlı belirtiler farklı sebeplere bağlı olarak görülebilir. Ancak diğer başka belirtiler ile birlikte görünüyorsa hamilelik şüphesi doğabilir. Bu noktada doktora başvurmak en doğru yol olacaktır. Bilimsel araştırmalara dayanarak kabul edilen gebeliğin ilk belirtilerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kokulara karşı duyulan aşırı hassasiyet
  • Adet dönemi dışında oluşan kanamalar ya da kas ağrıları
  • Göğüslerde hassasiyet ve büyüme durumu
  • Sindirim sorunları
  • Sık idrara çıkma
  • Kasıklarda ağrı ve kramp
  • Baş dönmesi
  • Baş ağrısı
  • Duygusal tepkilerin artışı ve hassaslığı
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