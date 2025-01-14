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Erken önlem şart! Bu 5 madde çocuklarda kabızlığa neden oluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.01.2025 16:53
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Yaygın olarak görülen kabızlık problemi yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da görülebiliyor. Genel sağlığı etkileyen kabızlık problemi ilerlemeden çözülmeli. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalından Doç. Dr. Hasan Özkan Gezer, kabızlık sorununun çözümünde erken teşhis ve doğru tedavi yöntemlerinin önemli olduğunu söyledi.

Erken önlem şart! Bu 5 madde çocuklarda kabızlığa neden oluyor

Doç. Dr. Hasan Özkan Gezer, çocuklarda kabızlık ve nedenleri hakkında önemli bilgiler paylaşarak bu sorunun hem fiziksel hem de psikolojik etkilerine dikkat çekti.

Kabızlığın yalnızca dışkılama sıklığıyla değil, dışkının kıvamı ve dışkılama sürecindeki zorluklarla da ilgili olduğunu kaydeden Dr. Gezer, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Günde birkaç kez dışkılayan ancak zorlanan ve ağrı yaşayan bir çocuk kabızlık sorunu yaşıyor olabilirken, dört günde bir dışkılayan ancak rahat bir şekilde bunu gerçekleştiren bir bebek kabız değildir. Kabızlığın belirtileri arasında karın ağrısı, şişlik, dışkının sert olması ve dışkılama sırasında ağrı yer alır."

Dr. Gezer, çocuklarda kabızlığa neden olabilecek temel faktörleri beş başlık altında toplayarak şunları söyledi:

1. DOĞUMSAL BAĞIRSAK VE ANÜS HASTALIKLARI

Doğumsal anüs darlığı gibi durumlar çocuk doktorları tarafından dahi tanınamayabilir. Bu durum, bebeklerde gaz sancısı ve dışkılama öncesinde yoğun karın şişliği ile kendini gösterebilir. Daha ağır bir durum olan Hirschprung hastalığı, cerrahi müdahale gerektirir.

2. BESLENME HATALARI

Lif bakımından yetersiz diyetler ve fast food ağırlıklı beslenme kabızlığa yol açar. Patates kızartması, pilav, makarna, börek, kek, şekerleme, çikolata gibi gıdaların aşırı tüketimi dışkıyı sertleştirerek çıkışını zorlaştırır.

3.İNEK SÜTÜ ALERJİSİ

İnek sütü alerjisi olan bebeklerde mama veya inek sütü proteini içeren gıdalar tüketildiğinde kabızlık gelişebilir.

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4. PSİKOLOJİK NEDENLER

Aşırı baskıcı tuvalet eğitimi veya dışkılamadan çekinme gibi nedenlerle çocuklar dışkıyı tutabilir. Bu durum, bağırsakta bekleyen dışkının sertleşmesine ve dışkılama sırasında, dışkı anüsten geçerken sıyrık ve yırtılmalara neden olur. Bu şekilde canı acıyan çocuk, kaka yaparken canı acımasın diye, kakasını daha uzun süre tutmaya çalışır. Böylece korku-ağrı-dışkılama ihtiyacı şeklinde bir kısır döngü başlar.

5. HAREKETSİZLİK

Özellikle şişman veya hareketsiz çocuklarda bağırsak hareketlerinin azalması nedeniyle kabızlık görülmektedir. Düzenli fiziksel aktivite, bağırsak sağlığını destekleyen önemli bir faktördür.

ÖNERİLER VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Dr. Hasan Özkan Gezer, kabızlık sorununun çözümünde erken teşhis ve doğru tedavi yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Gezer, lif bakımından zengin diyetler, bol sıvı tüketimi ve düzenli fiziksel aktivite bu sorunun giderilmesine yardımcı olurken, doğumsal bir sorun şüphesi varsa uzman görüşü alınmasının şart olduğunu vurguladı.

"Kabızlık tedavisinde yalnızca ilaçlara değil, aynı zamanda çocuğun yaşam tarzına da odaklanmalıyız. Anne-babalar çocuklarına sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak bu sorunların önüne geçebilir" diyen Dr. Gezer, kabızlık tedavisinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
kabızlık çocuk hastalıkları
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