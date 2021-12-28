Erken seçim: HDP eş başkanları Sancar ve Buldan, Kılıçdaroğlu ve Babacan’la görüştü; seçim önergesi verilmesini önerdi

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Meclis'te "erken seçim önergesi" verilmesi için muhalefet partilerine ziyaretlerini sürdürürüyor. Buldan ve Sancar bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Pervin Buldan, "CHP, yapacağı istişarenin ardından yanıtını bize iletecek" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar daha önce Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni ziyaret etmişlerdi.

Bu ziyaretlerde olduğu gibi, DEVA Partisi ve CHP'deki görüşmelerinin ana gündem maddesi yine ekonomik kriz ve "erken seçim" oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin amacının "ittifakları tartışmak" olmadığını vurguladı.

Sancar, "Şu an yaşadığımız temel sorunların kaynağında iktidarın bu yıkıcı anlayışı yatmaktadır. HDP olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek için bu görüşmeleri başlattık. Ayrıştırma politikalarına karşı daha çok diyalog, düşmanlaştırmaya karşı daha çok demokrasi önerimizle partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Toplumsal barışın demokrasiye giden yolun en sağlam kapısı olduğunu belirten Sancar, şu görüşleri dile getirdi:

"DEVA Partisi ile bu konuda büyük bir mutabakat ve fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten son derece memnunuz. Bu ruh halinin, bu umut havasının yerleşmesine katkıda bulunmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Sorumluluklarımızı yerine getirmek konusunda diyalogun büyük faydası olduğunu düşünüyorum."

Babacan: Topyekün iktidar değişikliği gerekiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise görüşmede ekonomik krizin yanı sıra, 6 muhalefet partisinin yürüttüğü "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışması ile ilgili eş genel başkanlara bilgi de verdiklerini söyledi. Türkiye'nin "çoklu kriz" ortamından geçtiğine işaret eden Babacan, bunun ortadan kaldırılması için sistem, zihniyet ve "topyekün iktidar değişikliği"ne gereksinim olduğunu vurguladı:

"Dış politikadan tutun eğitime kadar her alanda krizler yaşıyoruz. Bu krizlerin derinliğine ve sebeplerine baktığımızda, kök sebeplerine baktığımızda kötü yönetimi görüyoruz. Kötü yönetim sadece sistem meselesi de değildir. Evet, ülkemizin bir an önce Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda yönetim zihniyetinin değişmesi ve topyekün bir iktidar değişikliği de gerekiyor. Bu da ancak seçimle mümkün."

Kılıçdaroğlu: Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ikinci durağı ise CHP Genel Merkezi oldu. Buldan ve Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından kameraların önüne geçen liderler, "ortak karar gereği" gazetecilerden soru almadı.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdıklarını, "kavgayı değil, barışı öncelemek gerektiğini" söyledi:

"Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var, beraber olmaya, kucaklaşmaya helalleşme ihtiyacı var. Kavgalardan çok acılar çektik, kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz, bir araya gelmeliyiz oturmalıyız ve konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok, bütün sorunlar akılla mantıkla ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Ekonomiden söz ettik. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, ücretlinin sorunları bir şekliyle masaya yatırıldı, görüşüldü, tartışıldı. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için son derece değerlidir."

Buldan: Görüşmeler sürecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise TBMM'de erken seçim önergesi verilmesi önerilerini Kılıçdaroğlu'na ilettiklerini söyledi.

Pervin Buldan, "CHP'nin yapacağı istişarenin ardından, yanıtını kendilerine ileteceklerini" belirtti.

Buldan, ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de heyetler arasında, gereksinim duyulması halinde liderler düzeyinde de sürdürüleceğini söyledi.

Türkiye'nin acil çözülmesi gereken sorunları konusundaki görüşlerini paylaştıklarını belirten Buldan, "Türkiye'nin acil çözülmesi gereken konuları bellidir. Muhalefet partileri olarak bunun sorumluluğunu taşıyarak bu sorunları nasıl çözebiliriz ve Türkiye'nin bir geçiş sürecinde yapması gerekenleri konuştuk. Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Türkiye'nin yeni bir yönetime ve yönetim anlayışına da gereksinimi bulunduğunu kaydeden Buldan, "Bu da bir erken seçim kararıyla mutlaka Türkiye'nin gündemine gelecektir. Erken seçim kararıyla Türkiye yeni bir yönetimi ve anlayışı görecektir" diye konuştu.