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Erken seçim iddiası! Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar, AK Partili Zengin tarih verdi

31.12.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Haziran ayında yapılacak seçimlere odaklanmışken erken seçim iddiası gündem oldu. Seçimle ilgili farklı farklı tarihler konuşulurken en son olarak 30 Nisan tarihi konuşulmaya başlanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 30 Nisan tarihini yalanlarken olası tarihi açıkladı.

Erken seçim iddiası! Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar, AK Partili Zengin tarih verdi

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere adım adım yaklaşılıyor. Seçimle ilgili siyasiler ve partilerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Son zamanlarda seçimlerin erkene alınacağı iddiası gündem olmuştu. Gazeteci Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimi konuştuğu ve tarih olarak 9 Nisan'ın öne çıktığını açıklamıştı.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH AÇIKLADI

Son olarak erken seçimle ilgili 30 Nisan tarihi öne çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldığı canlı yayın programında 30 Nisan tarihini yalanlarken olası tarihi açıkladı.

"14 Mayıs muhtemel tarihlerden bir tanesi ama bizim belirlediğimiz, 'şu tarih olsun' dediğimiz bir tarih söz konusu değil" diyen Zengin'in açıklamasından satır başları:

"Daha önümüzde vakit var, ocakta şubatta yapacağımız işler var. 18 Haziran olmasında da bir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında tartışma açılıyor. Yeni bir anayasa yaptık, yeni anayasa göre iki kere seçilebilir hükmü var. Hiçbir itiraza gerek olmayan durumdayız. Bu kanuna bakıldığında bu maddenin sıfırdan yazıldığını göreceğiz. Bu sebeple bizim aday olur, olamaz diye şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız zaten mevcut anayasaya göre ikinci defa aday olacak."

'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi 'Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihini belirledi' iddiası! Canlı yayında tarih verdi

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