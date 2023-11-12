Erken teşhis hayat kurtarıyor! Sakın görmezden gelmeyin, kanserin uyarı veren 3 belirtisine dikkat!

Karaciğer kanseri karaciğerde bulunan hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde büyümeleri sonucu meydana gelir. Bilim insanları karaciğer kanserinin başka rahatsızlıklarla karıştırılan belirtilerini sıraladı.

KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Cancer Research UK'ye göre karaciğer kanserinin karında (mide) görülebilen üç belirtisi vardır.

Şişmiş bir karına sahip olmak

Karında ağrı

Karnın sağ tarafında yumru

Cancer Research UK, karaciğer kanserinin neden karnı etkileyebileceğini açıkladı ve şişmenin iki potansiyel nedenini listeledi. “Bunun nedeni şunlar olabilir: Büyüyen kanser nedeniyle karaciğer de büyür ve karnınızın sağ tarafında şişmeye neden olur;

Kanser (veya siroz) karaciğerdeki basıncı artırarak kanın damarlarda (damarlarda) birikmesine neden olur. Bu, sıvıyı damarlardan karına (asit) zorlar."

YEMEK ESNASINDA BUNLARI YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

“Damarlardaki artan basınç, karın yüzeyinin altında görülebilecek şekilde şişmelerine neden olabilir. Assit, karaciğer yeterli kan proteini (albümin) yapmadığında da gelişebilir." Bu daha sonra bir ağrı etkisi yapabilir. Cancer Research UK, "Şişmiş bir karın rahatsızlığa, ağrıya, iştah kaybına veya çabuk tok hissetmeye neden olabilir" diyor.

“Şişmiş (büyümüş) bir karaciğer, sağ omzunuzda ağrıya neden olabilir. Bunun nedeni, genişlemiş karaciğerin omuzdaki sinirlere bağlanan sinirleri uyarmasıdır. Buna yansıyan ağrı denir.”

DİĞER SEMPTOMLAR!

Karaciğer kanserinin diğer semptomları ise şu şekilde:

Sağ omuzda ağrı

Kilo kaybı

Derinin ve gözlerin beyazının sararması (sarılık)

Kaşıntı

Hasta hissetmek

Az miktarda yemek yedikten sonra iştah kaybı veya tokluk hissi







