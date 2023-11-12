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Erken teşhis hayat kurtarıyor! Sakın görmezden gelmeyin, kanserin uyarı veren 3 belirtisine dikkat!

12.11.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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2022 yılında yayımlanan verilere göre Türkiye'de yaklaşık 96 bin 200'ü erkek, 67 bin 200'ü de kadın olmak üzere her sene 163 bin 400 kişi kansere yakalanıyor. Kanser çağımızın tehlikeli hastalıkları arasında üst sırada yer alıyor. Karaciğer kanserine dair uyarıda bulunan uzmanlar, erken teşhisin oldukça önemli olduğunu vurgulayıp 3 belirtiye dikkat çekti.

Erken teşhis hayat kurtarıyor! Sakın görmezden gelmeyin, kanserin uyarı veren 3 belirtisine dikkat!

Karaciğer kanseri karaciğerde bulunan hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde büyümeleri sonucu meydana gelir. Bilim insanları karaciğer kanserinin başka rahatsızlıklarla karıştırılan belirtilerini sıraladı.

KARACİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

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Cancer Research UK'ye göre karaciğer kanserinin karında (mide) görülebilen üç belirtisi vardır.

  • Şişmiş bir karına sahip olmak
  • Karında ağrı
  • Karnın sağ tarafında yumru

Cancer Research UK, karaciğer kanserinin neden karnı etkileyebileceğini açıkladı ve şişmenin iki potansiyel nedenini listeledi. “Bunun nedeni şunlar olabilir: Büyüyen kanser nedeniyle karaciğer de büyür ve karnınızın sağ tarafında şişmeye neden olur;
Kanser (veya siroz) karaciğerdeki basıncı artırarak kanın damarlarda (damarlarda) birikmesine neden olur. Bu, sıvıyı damarlardan karına (asit) zorlar."

Karaciğer kanseri

YEMEK ESNASINDA BUNLARI YAŞIYORSANIZ DİKKAT!

“Damarlardaki artan basınç, karın yüzeyinin altında görülebilecek şekilde şişmelerine neden olabilir. Assit, karaciğer yeterli kan proteini (albümin) yapmadığında da gelişebilir." Bu daha sonra bir ağrı etkisi yapabilir. Cancer Research UK, "Şişmiş bir karın rahatsızlığa, ağrıya, iştah kaybına veya çabuk tok hissetmeye neden olabilir" diyor.

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“Şişmiş (büyümüş) bir karaciğer, sağ omzunuzda ağrıya neden olabilir. Bunun nedeni, genişlemiş karaciğerin omuzdaki sinirlere bağlanan sinirleri uyarmasıdır. Buna yansıyan ağrı denir.”

DİĞER SEMPTOMLAR!

Karaciğer kanserinin diğer semptomları ise şu şekilde:

  • Sağ omuzda ağrı
  • Kilo kaybı
  • Derinin ve gözlerin beyazının sararması (sarılık)
  • Kaşıntı
  • Hasta hissetmek
  • Az miktarda yemek yedikten sonra iştah kaybı veya tokluk hissi

    Günün önemli manşetleri


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