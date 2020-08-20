Erken uyanmak Alzheimer işareti olabilir

Erken kalkmanın Alzheimer gelişimi ile bir ilgisi olabilir. İngiltere’de yarım milyonu aşkın kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışma, kişilerin uyku alışkanlığı gibi genetik bilgilerini analiz etti. Araştırmaya göre genetik açıdan Alzheimer riski bulunan kişilerin, kendini ‘sabah insanı’ olarak tanımlayan ve daha az uyuyan insanlar olduğu ortaya çıktı. Neurology adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmanın sonuçları, sabah erken uyanan herkesin demans olacağı anlamına gelmiyor.
Araştırmaya göre uyku düzeni Alzheimer’a neden olmuyor; fakat Alzheimer’ın erken bir işareti olarak yorumlanabileceği anlamına geliyor.
Çalışmayı yürüten araştırmacılardan biri olan Dr. Abbas Dehgan araştırma hakkında şunları söyledi:
“Sabah erken uyanan insanlarda genetik olarak Alzheimer riskinin daha yüksek olduğunu bulduk. Fakat Alzheimer tedavisinde uykunun etkisine dair bir bulgu elde etmedik. Alzheimer’ın ortaya çıkışından önce insanlarda uyku bozuklukları yaşandığını gördük; ancak bunun bir işaret olup olmayacağından emin değildik” dedi.
Araştırma kapsamında incelenen insanların çoğunun Avrupalı olduğunu söyleyen Dr. Abbas Dehgan, bu sonuçların farklı etnik kökene sahip insanlara uyarlanamayacağını da sözlerine ekledi.
İngiltere Alzheimer Araştırmaları kurumunda araştırma şefi olan Dr. Sara Imarisio, “Bu araştırma farklı uyku düzenleriyle Alzheimer arasında küçük bir bağ olduğunu gösteriyor; ama uyku bozukluğunun Alzheimer’a neden olduğuna dair herhangi bir bulgu yok. Demans yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası değildir. Uykunun bunama riski üzerindeki etkisine dair kesin bir yargıya varmadan önce uyku konusunda daha fazla kanıta ihtiyaç var” dedi.
Bu ay başında İngiltere’de Alzheimer’ın ilerlemesini durduran bir ilacın mümkün olan en kısa zamanda piyasaya sürülmesi üzerine çalışıldığı bildirildi. Dailymail’in haberine göre bu ilaç altı ay içinde hastalar üzerinde kullanılmaya başlanabilir ve dünya çapında milyonlarca insana umut olabilir.
Söz konusu ilacı kullanan hastaların dil becerilerinde ve zamanı takip etme kapasitelerinde gelişme olduğu ve ilacı kullananlarda daha yavaş hafıza kaybı olduğu da gelen haberler arasında.
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