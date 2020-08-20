Erken uyanmak Alzheimer işareti olabilir

Erken kalkmanın Alzheimer gelişimi ile bir ilgisi olabilir. İngiltere’de yarım milyonu aşkın kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışma, kişilerin uyku alışkanlığı gibi genetik bilgilerini analiz etti. Araştırmaya göre genetik açıdan Alzheimer riski bulunan kişilerin, kendini ‘sabah insanı’ olarak tanımlayan ve daha az uyuyan insanlar olduğu ortaya çıktı. Neurology adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmanın sonuçları, sabah erken uyanan herkesin demans olacağı anlamına gelmiyor.

Araştırmaya göre uyku düzeni Alzheimer’a neden olmuyor; fakat Alzheimer’ın erken bir işareti olarak yorumlanabileceği anlamına geliyor.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan biri olan Dr. Abbas Dehgan araştırma hakkında şunları söyledi:

“Sabah erken uyanan insanlarda genetik olarak Alzheimer riskinin daha yüksek olduğunu bulduk. Fakat Alzheimer tedavisinde uykunun etkisine dair bir bulgu elde etmedik. Alzheimer’ın ortaya çıkışından önce insanlarda uyku bozuklukları yaşandığını gördük; ancak bunun bir işaret olup olmayacağından emin değildik” dedi.