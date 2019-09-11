HABER

Ermeni ayininin ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda düzenlenen yedinci Ermeni ayininin her anlamda olumlu geçtiğini ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Ayin günü Akdamar Adası’nı 2 bin 480 kişi ziyaret etti” dedi.8 Eylül Pazar günü düzenlenen yedinci Ermeni ayini ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, ayin sonrasında herkesin mutlu olduğunu söyledi.

Ermeni ayininin ardından

Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda düzenlenen yedinci Ermeni ayininin her anlamda olumlu geçtiğini ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Ayin günü Akdamar Adası’nı 2 bin 480 kişi ziyaret etti” dedi.
8 Eylül Pazar günü düzenlenen yedinci Ermeni ayini ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, ayin sonrasında herkesin mutlu olduğunu söyledi. Ermeni ayini ile memnun edici bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Aktuğ, “Türkiye Ermeni Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Epsikopos Sahak Maşalyan. ayin sonrası çok memnun ayrıldıklarını bizzat kendileri ifade ettiler. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Akdamar Adası güven, huzur ve barış adasıdır"
Akdamar Kilisesi’nin dünyanın ve Türkiye’nin en önemli inanç merkezlerinden biri olduğuna değinen Aktuğ, “Akdamar Adası, önemli bir turizm destinasyonu olup Van’a gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlak suretle uğradığı bir ören yerimiz. Her geçen gün Akdamar Adası’na olan ilgi alaka daha da artıyor. Çünkü Akdamar Adamız bir güven, bir huzur, bir barış adasıdır” diye konuştu.
Geçen yıl Akdamar Adası’nı yerli ve yabancı 157 bin turistin ziyaret ettiğini belirten Aktuğ, “Bu yıl ayinle birlikte Akdamar Adası’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 170 bini bulurken sadece ayin günü Akdamar Adası’na geçen yerli ve yabancı kişi sayısı ise 2 bin 480 civarındadır” dedi.
Gevaş Belediyesinin gelen misafirler için bir kardeşlik sofrası hazırlanmasının önemli olduğunu ifade eden Aktuğ, “Hep birlikte aynı sofrayı paylaştık. Bu, gelecek açısından, Van açısından, Van’ın turizmi açısından önemli bir adım oldu. Ben bu anlamda ayinin her anlamda olumlu geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ermeni ayininin ardından

Ermeni ayininin ardından

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Sözen’den Arınç’a sert tepkiSözen’den Arınç’a sert tepki
Ücretli olduğunu sandıkları otoparkın bariyerini kırdılarÜcretli olduğunu sandıkları otoparkın bariyerini kırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Ankara'da 'tombala' operasyonu!

Gece yarısı düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Geri geri giderek polisten kaçan araç kaza yaptı

Önce araçla sonra yaya kaçtı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.