Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

BAKÜ (AA) - Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Ellez Ellezov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği ve Ermenistan ordusunun ateş noktalarının vurulduğu ifade edildi.

