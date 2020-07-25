Ermenistan - Azerbaycan gerginliği Rusya’ya sıçradı

Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırlarına top atışlarıyla başlayan saldırılarda her 2 ülkeden asker ve siviller yaşamını yitirdi. Ermenistan’ın saldırılarına misliyle karşılık veren Azerbaycan’a en büyük destek yine Türkiye’den gerçekleşirken Rusya ise 2 ülke arasındaki gerginlik nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov dün Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2 ülke arasındaki gerginliği yakından izlediğini söyleyerek, Putin’in durumu yakından takip ettiğini ve bölgede yaşanan durumun Rusya açısından çok hassas olduğu ifadelerini kullandığını aktardı. Ülkeler arasındaki gerilim devam ederken Azerbaycan ve Ermenistan nüfusunun en yoğun olduğu Rusya’da da provokasyon ve çatışmalar başladı.

GERGİNLİK TIRMANDI

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmanın ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da yoğun olarak yaşayan Ermeni ve Azerbaycanlılar arasında çatışmalar baş gösterdi. Edinilen bilgilere göre ellerine taş, sopa ve demir çubuklar alan bazı Ermeniler, Bratislavskaya Caddesi’ndeki bir Azerbaycan restoranına girerek restoranı yerle bir etti. Bunun üzerine Azerbaycanlılar da yine Moskova’da bulunan Maryino kasabasındaki Ermenilere ait inşaat malzemeleri satan bir dükkana saldırarak karşılık verdi. Ermeniler ise bunun üzerine daha fazla toplanarak Azerbaycanlıların çok fazla nüfusa sahil olduğu Moskova’daki Troitsky ve Novomoskovsky idari bölgesinde saldırılar gerçekleştirdi. Azerbaycanlılar da Ermenilerin saldırısı üzerine gruplar halinde toplanarak Ermenilere karşılık verdi.