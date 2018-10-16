HABER

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 19:30 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan canlı yayında istifa etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldığı canlı yayında istifa ettiğini açıkladı.

Paşinyan istifasıyla birlikte yıl sonunda yapılacağı konuşulan erken seçimlerin yolunu da açmış oldu.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERTacize sessiz kalmak ne demek...Tacize sessiz kalmak ne demek...
Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten kararıCan Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten kararı
Kore Yarımadası’nda Ortak Güvenlik Bölgesi’ni Silahsızlandırmada İlk Adım Kore Yarımadası’nda Ortak Güvenlik Bölgesi’ni Silahsızlandırmada İlk Adım 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Nikol Paşinyan istifa

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 19 yorum
darısı başımıza inşaallah
adamın dibi işte bizde istifa eden gördünüz mü? göremezsiniz gemicikler yüzemez uçaklar uçamaz
öyle bir komşumuz yok!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!

Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Kabin ekibi yerde uyudu

Kabin ekibi yerde uyudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.