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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 09:43 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği röportajda, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların Türkiye'nin "aktif katılımı" olmasaydı başlamayacağını iddia etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması

Paşinyan, "Azerbaycan liderliğinin son 15 yıldır kavgacı söylemleri teşvik ettiği doğru olsa da, şimdi bir savaş başlatma kararı Türkiye'nin tam desteğiyle gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı."

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

AFP röportajın Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki hükümet binasında yer alan şatafatlı bir odada gerçekleştiğini yazdı.

'TÜRKİYE ERMENİ SOYKIRIMINA DEVAM ETMEK İÇİN DÖNDÜ'

Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasına dahil olduğunu ve bunu "Ermeni soykırımı politikasının bir parçası" olarak yaptığını savunan Paşinyan, "Türkiye Güney Kafkasya'ya Ermeni soykırımına devam etmek için döndü" dedi.

Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye'nin genişlemesindeki "son engel" olduğunu da öne sürdü.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyılda Viyana'yı kuşatmasına gönderme yapan Paşinyan, Avrupa'nın bu durumu doğru bir şekilde adlandıramaması halinde Türk güçlerini Viyana'nın dışında görebileceğini söyledi.

"RUSYA SAVAŞA DAHİL OLABİLİR"

Çatışmaların kötüleşerek Ermenistan'ın kendi topraklarına doğrudan bir saldırıyla sonuçlanması ihtimaline ilişkin bir soruyu Paşinyan, Rusya'nın ikili askeri anlaşmalar gereğince yardımına koşacağını söyleyerek yanıtladı:

"Ermenistan toparklarına yönelik bir güvenlik tehdidi olursa, Rusya'nın katılımı anlaşmamızın çerçevesine tabi olacaktır. Rusya'nın anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uyacağına inanıyorum."

Paşinyan, Avrupalı liderler ve uluslararası toplumdan beklentileri hakkında ise, "Bu terörist operasyona verilecek en iyi yanıt, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığıdır" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalar 10 gün önce başladı ve AFP'nin teyitli verilerine göre 286 kişi hayatını kaybetti. Haber ajansı, gerçek ölü sayısının teyitli can kaybından yüksek olmasının muhtemel olduğunu yazıyor.

"ERMENİSTAN TAVİZ VERMEYE HAZIR"

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Azerbaycan da aynı adımı atmaya hazırsa Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusunda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

Pashinyan'ın açıklaması TASS haber ajansında dün akşam yayımlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 5 Ekim'de yaptığı açıklamada Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan topraklarından çekilme takvimi oluşturmasını talep etmiş ve çatışmaların takvim açıklanana
kadar süreceğini söylemişti.

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