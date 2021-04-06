HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan Başbakanı Paşinyan istihbarat danışmanını görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istihbarat danışmanını görevden aldı

06.04.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’dan ağır yenilgi alan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın danışman olarak atadığı Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı Tümgeneral Arshak Karapetyan’ı görevden aldığı bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istihbarat danışmanını görevden aldı

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’da siyasi kriz sürüyor. Başbakanı Nikol Paşinyan'ın danışman olarak atadığı Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı Tümgeneral Arshak Karapetyan’ı görevden aldığı bildirildi. Arshak Karapetyan’ın Nisan 2016'daki çatışmanın ardından Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınmıştı. Aralık 2018'de Nikol Pasinyan’a danışman olarak atandı.

"YANLIŞ YÖNLENDİRDİ" İDDİASI

Ermeni medyası görevden alınan Tümgeneral Arshak Karapetyan’ın Paşinyan’ı yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle görevinden alındığını ileri sürdü. Son dakika anonsu ile haberi duyuran Ermeni medyası “Paşinyan’ı uçuruma sokan general görevden alındı” ifadelerine yer verdi.

PAŞİNYAN’DAN İSTİFA KARARI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede düzenlenecek erken seçim öncesi, bu ay istifa edeceğini duyurmuştu. Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım” demişti. Paşinyan, istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söyledi. Ermenistan başbakanı, muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ile görüşmüştü. İlgili görüşmede, ülkedeki mevcut siyasi durumdan çıkış için en iyi yolun erken seçim olduğu kararlaştırılmıştı.

(DHA)

b5c5e32dc1fbb44fd8b8de41c7d5db0e

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insanlık dışı muamelesini Alman kanalı görüntüledi

Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insanlık dışı muamelesini Alman kanalı görüntüledi

Avukatı tarafından doğrulandı: Navalny'nin sağlık durumu kötüleşiyor

Avukatı tarafından doğrulandı: Navalny'nin sağlık durumu kötüleşiyor

Rusya'dan ordusuna 'savaşa hazır olun' mesajı

Rusya'dan ordusuna 'savaşa hazır olun' mesajı

Kritik zirvenin ardından AB'den ilk açıklama!

Kritik zirvenin ardından AB'den ilk açıklama!

Endonezya'da yeni koronavirüs mutasyonu

Endonezya'da yeni koronavirüs mutasyonu

Utah'ta babalar artık hamilelerin sağlık masraflarının yarısını ödemek zorunda

Babalar artık hamilelerin masraflarının yarısını ödemek zorunda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.