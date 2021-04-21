Ermenistan Başbakanı Paşinyan’nın konvoyuna yumurtalı saldırı

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta büyük yenilgiye uğradıktan sonra Ermenistan’da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik tepkiler dinmiyor. Ermenistan’da Haziran ayında yapılacak olan erken parlamento seçimleri için seçim çalışmalarına başlayan Paşinyan, Sünik Bölgesi’ndeki Goris şehrine gitti. Goris - Kapan şehirlerini birbirine bağlayan yolda bekleyen bir grup ise, Paşinyan’ın konvoyuna yumurtalı saldırı düzenledi.

HALK SEÇİM ÇALIŞMASINA İZİN VERMEDİ

Saldırının ardından Goris kentine ulaşan Paşinyan, burada da halkın tepkisiyle karşılaştı. Goris halkı Paşinyan’ın konvoyunun önünü keserek, “Defol, hain Paşinyan” sloganları attı. Halkı yatıştırmaya çalışan Paşinyan’ın aracından inmesi ile halk daha da öfkelenince Paşinyan seçim çalışması yapamadan şehirden ayrılmak zorunda kaldı.

İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Paşinyan 28 Mart’ta yaptığı açıklamada, seçim öncesi istifa edeceğini duyurmuş, “Evet, çok yakında Nisan ayında istifa edeceğim. Ayrılmak için değil erken seçimlerin yapılması için istifa edeceğim. Seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevde kalacağım” demişti.