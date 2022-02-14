Ermenistan'daki deprem sonrası çağrı yaptı! Iğdır'a sadece 16 kilometre uzaklıkta: Çernobil faciası tekrar yaşanmasın

Ermenistan-Gürcistan sınırında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin çarpıcı bir açıklama yapıldı. Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin gibi illerden hissedilen depremle ilgili MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "1986'da 40 bine yakın kişinin ölmesine neden olan Çernobil faciasının tekrar yaşanmaması adına Metsamor Nükleer Santrali derhal kapatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Karadağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Emenistan-Gürcistan sınırında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini, bu depremin Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da da hissedildiğini söyledi.

SINIRDAKİ TEHLİKE

Deprem sonrası Iğdır'a 16 kilometre uzaklıkta olan ve deprem fay hattında bulunan Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santralinde meydana gelebilecek sızıntının korkusunu yaşadıklarını dile getiren Karadağ, santralin güvenlik unsurlarından yoksun olduğunu vurguladı.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİSİ

Metsamor Nükleer Santralinin eski Rus teknolojisiyle üretildiğini belirten Karadağ, "Dünyada bulunan 443 nükleer santralden en tehlikelisi Metsamor Nükleer Santralidir. Olası büyük bir depremde Metsamor Nükleer Santralinin yayacağı radyasyon Iğdır, Kars, Van, Ağrı ve Erzurum illerimizi yaşanmaz hale getirecektir." dedi.

"ÇERNOBİL FACİASININ TEKRAR YAŞANMAMASI ADINA DERHAL KAPATILMALIDIR"

Son yıllarda Iğdır ve çevresinde kanser vakalarının artmasının, bitki örtüsünde kurumalar yaşanmasının, verimliliğin azalmasının, sınıra yakın yerlerde hayvanların sakat doğma oranının artmasının bölge halkında endişelere neden olduğunu vurgulayan Karadağ, "1986'da 40 bine yakın kişinin ölmesine neden olan Çernobil faciasının tekrar yaşanmaması adına Metsamor Nükleer Santrali derhal kapatılmalıdır." ifadesini kullandı. (AA)

