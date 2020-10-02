Ermenistan'dan geri adım: Görüşmeye hazırız!

Azerbaycan ve Dağlık Karabağ'daki Ermeniler arasında arabuluculuk yapmak için 1992'de kurulan OSCE'nin Minsk Grubu eş başkanları Fransa, Rusya ve ABD dün yaptıkları açıklamada hemen ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuşlardı.

Ancak Türkiye bu üç ülkenin barış görüşmelerinde bir rolü olmaması gerektiğini

belirtmişti.

AZERBAYCAN: BAZI STRATEJİK TEPELERİ ALDIK

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki temas hattındaki bir dizi stratejik tepenin alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “2 Ekim gecesinden beri çetin çatışmalar sürüyor, askeri operasyonlar devam etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu Magathis köyü çevresinde bir dizi stratejik tepenin kontrolünü ele aldı.

Ermenistan da Azerbaycan ordusuna ait bir uçak ve insansız hava aracını imha ettiğini ileri sürdü.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

DESTEĞE GİDEN ERMENİ GÜÇLER İMHA EDİLDİ

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun zor anlar yaşıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı.





