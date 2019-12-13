Ermenistan'dan sözde 'soykırım' tasarısına ilk yorum!

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “ABD Senatosunun kararı adalet ve hakikatin zaferi. Dünyanın dört bir yanındaki Ermeni halkı adına bu dönüm noktası niteliğindeki karar için Kongre’ye derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.

US Senate Resolution 150 is a victory of justice and truth. On behalf of the #Armenia’n people worldwide, I express our profound appreciation to the Senate for this landmark legislation. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) December 12, 2019

Paşinyan, kararı ayrıca ‘20. yüzyıldaki ilk ‘soykırımın’ kurbanı 1.5 milyon kişinin anısına yönelik bir saygı ifadesi ve olanların tekrarlanmasını önlemek adına atılmış cesur bir adım’ olarak değerlendirdi.

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bu kararın ardından Türkiye'den muhalefet ve iktidar kanadından tepki yağmıştı.

