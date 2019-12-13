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Ermenistan'dan sözde 'soykırım' tasarısına ilk yorum!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanıması kararını adalet ve hakikatin zaferi olarak değerlendirdi.

Ermenistan'dan sözde 'soykırım' tasarısına ilk yorum!

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “ABD Senatosunun kararı adalet ve hakikatin zaferi. Dünyanın dört bir yanındaki Ermeni halkı adına bu dönüm noktası niteliğindeki karar için Kongre’ye derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Paşinyan, kararı ayrıca ‘20. yüzyıldaki ilk ‘soykırımın’ kurbanı 1.5 milyon kişinin anısına yönelik bir saygı ifadesi ve olanların tekrarlanmasını önlemek adına atılmış cesur bir adım’ olarak değerlendirdi.

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bu kararın ardından Türkiye'den muhalefet ve iktidar kanadından tepki yağmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Paşinyan Ermenistan 1915 Ermeni olayları soykırım

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
100 BİNE YAKIN ERMENİSTAN VATANDAŞI ÜLKEMİZDE ÇALIŞIYOR HEMEN BUNLARI ÜLKELERİNE GERİ YOLLAYALIM BİZDE PARA KAZANIP BİZE DÜŞMANLIK EDİYORLAR AYRICA 5 MİLYONA YAKIN İŞSİZİ OLAN BİR ÜLKEDE YABANCILARIN ÇALIŞMASI HAKSIZLIKTIR.
Abd elinde bulundurduğu ermeni katrını sürekli kullanmakta, biz ne yapıyoruz, elpence divan durdukca adamlar arsızlaştı, pentegonun yeni yayınladığı haritada kuzey doğu anadolu ermenilerin, orta karadeniz rusların, akdeniz ve iç anadolu amerikalıların, ege bölgeside rumların olarak gösterilmiş, yani abd ve rusyanın niyeti belli, tabi bu işe atlamalaı için Türkiyeyi ya yunanlılarla, yada ermenilerle kapıştıracaklardır. Türk milletine haritada hiçbir alan bırakılmamış olarak gösterilmekte. suriye ve ırakdan gelen kürtler bir amaç için ülkemizi istila etmektedir. demek ki bop denen sistem buymuş!
Bir gün gelir de ABD ya da RUS' lar ülkenize demokrasi getirirlerse onların zulmünden kaçmak için bizim kapımıza gelmeyin. Bu millet sizi affetmeyecektir. -ki merhametimize yenik düşmezsek-
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