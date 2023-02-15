Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Türkiye'yi ziyaret edecek

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, deprem nedeniyle destek vermek ve taziyelerini iletmek için Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, ülkemizle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15 Şubat 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

Öte yandan, konuk Bakan Mirzoyan, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından, Ermenistan'dan gelen arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarının da sürdüğü Adıyaman'ı ziyaret edecek. (DHA)

