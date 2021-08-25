Ermenistan parlamentosunda su şişeli kavga! Devreye asker girdi

Ermenistan'da iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Hayk Sarkisyan parlamentoda yaptığı konuşmasında, eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ı "hainlikle" suçladı.

MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu sırada parlamento sıralarında oturan Ohanyan ise Sarkisyan'a önce sözlü olarak tepki gösterdi, daha sonra şişe fırlattı. Gerilimin giderek arttığı parlamentoda iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri birbirine girdi.

ASKERLER ARAYA GİRDİ

Tansiyonun düşürülememesi üzerine parlamentoya giren askerler milletvekillerini ayırarak kavgayı sonlandırdı.

(İHA)

