Ermenistan yeni İHA'sını tanıttı! Adı: DAVARO

Ermenistan'da düzenlenen savunma sanayi fuarında sergilenen DAVARO isimli silahlı İHA, özellikle adıyla sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Ermenistan 3'üncü Uluslararası Savunma Teknolojileri Fuarı'nın (ArmHighTech 2022) 31 Mart'ta başkent Erivan'daki Karen Demirçyan Konser ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Açılışa Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Vahagn Khaçaturyan, Meclis Başkan Yardımcısı Hakob Arşakyan, Yüksek Teknoloji Sanayi Bakan Vekili Davit Sahakyan, Savunma Bakanı Suren Papikyan, diğer yetkililer, yabancı ülke misyonları ve davetliler katıldı.

2 Nisan'a kadar açık olacak olan fuarda, 50'den fazla Ermeni ve yabancı firmanın ürünleri sergileniyor. Fuar, modern savunma teknolojileri ve hizmetlerini tanıtmayı, yeni ortaklıklar kurmayı, ortaklıkları güçlendirmeyi, yeni ortaklar ve yatırımcılar bulmayı hedefliyor.

SoyArmenyo sitesinde yer alan habere göre fuara; Rusya, ABD, Fransa, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Beyaz Rusya ve Irak'tan heyetler katıldı.

DAVARO İLK KEZ SERGİLENDİ

Fuarda, Ermenistan savunma sanayii şirketlerinden DAVARO'nun geliştirdiği ve ilk kez sergilenen lazer güdümlü hassas mühimmatlı yeni keşif ve kamikaze İHA'ları da yer aldı.

Rosoboronexport standında ise, kara kuvvetleri için geliştirilen silahlar, hava savunma sistemleri, ferdi silahlar, küçük insansız hava araçlarına karşı radarla mücadele araçları da gösterildi.

