HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Nüsüs köyü görüntülendi

Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Nüsüs köyü görüntülendi

29.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Cebrayıl iline bağlı Nüsüs köyüne ilişkin yayınlanan görüntüler, köyde meydana gelen yıkımı gözler önüne serdi.Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu.

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Cebrayıl iline bağlı Nüsüs köyüne ilişkin yayınlanan görüntüler, köyde meydana gelen yıkımı gözler önüne serdi.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan’ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan’a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 23 Ekim’de Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl’a bağlı Nüsüs köyünün görüntülerini yayınladı. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde, köyde bulunan evlerin kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
AYM'den Osman Kavala kararıAYM'den Osman Kavala kararı
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Bolu Valisi açıkladı! Vaka oranları yüzde 80 düştü

Vali açıkladı! Bir ilden sevindiren haber

AYM'den Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Yılın hekimi seçilmişti! Koronavirüse yenilen doktor gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yılın hekimi seçilmişti! Koronavirüse yenilen doktor gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yer: Çorum! 'Hırsızım' diyen polislere kapıyı açtılar

Yer: Çorum! 'Hırsızım' demelerine rağmen kapıyı açtılar!

Türk bilim insanları 4 yeni parazit türü keşfetti! Dünya literatürüne geçti

Türk bilim insanları keşfetti! Dünya literatürüne geçti

Diyanet personel alımı 2021... Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Diyanet'e cami rehberi ve PDR öğretmen alımı yapılacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.