Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Nüsüs köyü görüntülendi

Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Cebrayıl iline bağlı Nüsüs köyüne ilişkin yayınlanan görüntüler, köyde meydana gelen yıkımı gözler önüne serdi.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar durmuştu. Ermenistan’ın imzaladığı Ateşkes Anlaşmasıyla, Azerbaycan hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan’a 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 23 Ekim’de Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl’a bağlı Nüsüs köyünün görüntülerini yayınladı. Bakanlığın yayınladığı görüntülerde, köyde bulunan evlerin kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

