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Ermenistan’ın Mingeçevir’e yaptığı roketli saldırıda 5 sivil yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 00:15 | Son Güncelleme

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Mingeçevir’e yaptığı roketli saldırıda 5 sivilin yaralandığını duyurdu.Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin çatışmaların yaşandığı bölgeye 100 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ve nüfusu 100 binden fazla olan Mingeçevir şehrinde sivillerin yoğun bulunduğu bölgelere roketli saldırı düzenlediği aktarıldı.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Mingeçevir’e yaptığı roketli saldırıda 5 sivilin yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin çatışmaların yaşandığı bölgeye 100 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan ve nüfusu 100 binden fazla olan Mingeçevir şehrinde sivillerin yoğun bulunduğu bölgelere roketli saldırı düzenlediği aktarıldı. Başsavcılık, atılan roketlerden 2 tanesinin patlamadığını açıklarken, roketlerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını duyurdu.

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