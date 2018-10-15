Erol Günaydın'ın vefatının 6. yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen, senarist ve oyuncu "Son Meddah" Erol Günaydın'ı vefatının 6. yılında andı.

Bakan Ersoy, yayımladığı mesajda, "1955'te oyuncu olarak adım attığı başarılarla dolu sanat yaşantısına pek çok ödül sığdıran, meddahlık geleneğimizin son temsilcilerinden, senarist, seslendirme sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Günaydın’ı vefatının 6. yılında rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verdi.

