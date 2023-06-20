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Ersan Şen'den çok konuşulacak asgari ücret yorumu: 'Öpecekler seni'

20.06.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için toplantılarına devam ederken, milyonlarca kişi merakla asgari ücret zammının ne kadar olacağını bekliyor. Asgari ücret zammı hakkında çok farklı değerlendirmeler yapılırken, Prof. Dr. Ersan Şen'den canlı yayında dikkat çeken bir yorum geldi. İşte Ersan Şen'in çok konuşulacak o sözleri...

Ersan Şen'den çok konuşulacak asgari ücret yorumu: 'Öpecekler seni'

Türkiye'de milyonlarca kişinin gözü, asgari ücret için yapılacak ara zamma çevrilmiş durumda. Asgari ücret tespit komisyonu, zam oranını belirlemek için toplantılarına devam ederken, asgari ücret ile ilgili çok farklı yorumlar gelmeye devam ediyor. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de Prof. Dr. Ersan Şen'den geldi.

Katıldığı bir televizyon programında asgari ücret zammı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ersan Şen, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

01

DOLARA DİKKAT ÇEKTİ

Asgari ücretin 11 bin 200 lira olması durumunda doların ekimde 28-29 lira bandına oturacağının tahmin edildiğini belirten Şen, asgari ücretin 15 bin lira olması durumunda ise dolar için beklenen rakamın 35 lira civarında olacağını söyledi.

'MALİYETLER ARTACAK'

Asgari ücretin 400 dolar üzerine çıktığı durumda her şeyde sıkıntı olacağını ifade eden Şen, maliyetlerin artacağını ve üreticinin mal ve hizmetin üzerine bunun farkını koyacağını söyledi.

03

'ÖPECEKLER SENİ'

Asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkartılması durumunda o fazladan 100 dolar farkın vatandaşa yeniden yansıtılacağına dikkat çeken Şen, "O yüz dolar sana yol su elektrik olarak dönecek kardeşim. Öpecekler seni. Şansın yok, durduramazsın" ifadelerini kullandı.

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