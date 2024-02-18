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Ersan Şen ve İsmail Saymaz'ın arasında geçen 'hitabet' tartışması sonrası kanaldan beklenmedik hamle: Talep, Saymaz'dan gelmiş...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.02.2024 17:57 | Son Güncelleme:
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15 Şubat Perşembe günü Sözcü TV'de yayınlanan programda İsmail Saymaz ile Ersan Şen arasında hitabetten kaynaklı tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrası İsmail Saymaz programı bitirme yönündeki kararını kanala iletti. Kanaldan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ersan Şen ve İsmail Saymaz'ın arasında geçen 'hitabet' tartışması sonrası kanaldan beklenmedik hamle: Talep, Saymaz'dan gelmiş...

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın sunduğu Sokağın Sözü programında geçen perşembe günü sinirler gerildi. Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz arasında başlayan hitabet üslubu tartışması bir anda alevlendi...

İSMAİL SAYMAZ PROGRAMIN BİTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Odatv'nin edindiği bilgilere göre, yaşanan gerilim ardından İsmail Saymaz, kanal yönetimiyle görüşerek programın bitirilmesini talep etti. Talebi olumlu değerlendiren kanal yönetimi, programı yayından kaldırırken konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU

15 Şubat Perşembe akşamı yerel seçim konusunun masaya yatırıldığı programda İsmail Saymaz konuşurken araya giren Ersan Şen, "Bana söz verecek misiniz yoksa yayından çıkayım mı? 1 saattir konuşulur mu l*n? İnsaf" diyerek sert çıktı. Ersan Şen'in argo ifadesiyle şaşıran İsmail Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın, size hürmetim var, benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm, üslupsuzluk yaparım, saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" sözleriyle karşılık verdi. Yaşanan gerginliğin ardından moderatör Serap Belovacıklı, tansiyonun düşmesi için reklam arasına gitti.

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İsmail Saymaz ersan şen
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