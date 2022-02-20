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Ersin Tatar'dan canlı yayında sert tepki! 'Bu asla kabul edilemez'

20.02.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN Türk yayınında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adada papazlara silah eğitimi gerilimiyle ilgili, "Bu asla kabul edilemez. Bunu gün yüzüne çıkarmamız yerinde oldu." ifadelerini kullandı. Halil Falyalı cinayetiyle ilgili de bilgi veren Tatar, "Biz bu olayları asla tasvip etmeyiz. Bizim güvenlik güçlerimiz büyük bir başarı göstermekte. Bir takım delil ve bulgular var. Güvenlik kollarımız süreci aydınlatmaya çok yakındır. Hukuk ve adalet yoluyla gün yüzüne çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Ersin Tatar'dan canlı yayında sert tepki! 'Bu asla kabul edilemez'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Tatar, Türkiye-Yunanistan görüşmeleri, Falyalı cinayeti ve adada papazlara silah eğitimi verilmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ADADA PAPAZLARA SİLAH EĞİTİMİ GERİLİMİ

Adada papazlara silah eğitimi gerilimiyle ilgili konuşan Tatar, "Bu asla kabul edilemez. Bunu gün yüzüne çıkarmamız yerinde oldu. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacakca kilise biraz geride durması gerekiyor. Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır, bu bilinmeli." dedi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Türkiye-Yunanistan görüşmelerine değinen Tatar, "Resmi müzakere değil, diyalogun olmasında fayda var." ifadelerini kullandı.

FALYALI CİNAYETİ

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bilgi veren Tatar, "Biz bu olayları asla tasvip etmeyiz. Bizim güvenlik güçlerimiz büyük bir başarı göstermekte. Bir takım delil ve bulgular var. Güvenlik kollarımız süreci aydınlatmaya çok yakındır. Hukuk ve adalet yoluyla gün yüzüne çıkacaktır." şeklinde konuştu.

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CNN Türk
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