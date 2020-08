Ertelenen zam geliyor: Sony'den PlayStation Plus fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar

PlayStation Plus hizmeti, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro oyun konsollarında oyunların internet üzerinden oynanmasını sağlıyor. Bunun yanında Sony, bir gelenek olarak PlayStation Plus abonelerine her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. Fakat tabi ki bu hizmetin de belirli bir ücreti bulunuyor. PS Plus fiyatları ülkemizde cazip olarak görülse de Sony geçtiğimiz aylarda abonelik ücretlerine zam yapacağını duyurmuştu. Kullanıcıların tepkileri ve araya giren koronavirüs pandemisi nedeniyle Sony PlayStation Plus zammını erteledi. Ancak Sony'e göre zam yapmanın zamanı artık geldi.

PLAYSTATİON PLUS FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Sony'nin PlayStation Plus abonelerine gönderdiği e-postaya göre, PlayStation Plus abonelik ücretlerine zam yapılacak. Zam kararı ile birlikte normalde 24 TL olan 1 aylık PS Plus aboneliği neredeyse 2 kat zamlanacak. Yeni PlayStation Plus fiyatlarının tamamı ise şöyle:

1 Aylık abonelik - 40 TL (Eski fiyatı 24 TL)

3 aylık abonelik - 100 TL (Eski fiyatı: 75 TL)

12 Aylık abonelik - 240 TL (Eski fiyatı: 180 TL)

PLAYSTATİON PLUS FİYATLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

PS Plus fiyatları 29 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Eğer halihazırda bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa aboneliğiniz bitene kadar eski fiyattan ödeme yapmaya devam edeceksiniz. Aboneliğiniz bittiğinde ise abonelik sürenizi uzatmak isterseniz yeni fiyatlar üzerinden ücretlendirileceksiniz. Sony gönderdiği e-postada zamlara gerekçe olarak ise piyasa koşullarını gösteriyor. Bakalım zamlı PS Plus fiyatlarına abonelerin tepkisi ne olacak?