ERÜ öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Eğitimde Program Dışı Etkinlikler dersi çerçevesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Devamında dersi alan öğrenciler ile birlikte uçurtma uçurma etkinliği ve kampüs içi bisiklet turu yapılarak etkinlik tamamlandı.

Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak etkinlik sonrası yaptığı açıklamada ,"Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 99.ncu kuruluş yıldönümüne ulaşmanın onur ve coşkusunu yaşıyoruz. Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla Cumhuriyetimizin 100 üncü yılına birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz.

Cumhuriyet Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir. İstiklal Savaşımızda, atalarımızın mücadelesine ilham kaynağı olan özgürlük ve bağımsızlık ruhu, milletimizin iradesini esaret altına almak ve ülkemizi parçalamak isteyen güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı bugün de en önemli gücümüzdür. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduk, bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

