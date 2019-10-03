HABER

Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 05:43 | Son Güncelleme

Erzincan'ın İliç ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: Yaralılar var!

Tuncay Keklik'in (38) kullandığı 07 K 3552 plakalı kamyonet, İliç-Erzincan kara yolu Savaş Gediği geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Dilek Aktaş ve Ersin Yurt ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden sürücü Tuncay Keklik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

Aydın'da hareketli gece! Kardeşlerin kavgası mahalleyi karıştırdı!Aydın'da hareketli gece! Kardeşlerin kavgası mahalleyi karıştırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

Bomba tepki! 'Ben böyle bir adamı aramam'

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialar için açıklama

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da hareketli gece! Kardeşlerin kavgası mahalleyi karıştırdı!

Kardeşlerin kavgası mahalleyi karıştırdı!

Vahşetin yıl dönümünde Fuat Oktay'dan dikkat çeken Kaşıkçı paylaşımı

Vahşetin yıl dönümünde Oktay böyle seslendi!

Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Erzincan'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.