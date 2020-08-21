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Erzincan’da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 09:34 | Son Güncelleme

Son dakika kaza haberi Erzincan’dan geldi. Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Erzincan’da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan istikametine gelen Gürbüz Yolcu idaresindeki Fiat Albea marka otomobil, İlkin Çevik idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Neslihan Polat ve İsmet Yolcu yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Hülya Yolcu, Gürbüz Yolcu, Hakan Polat ve Elif Ecrin Polat isimli bebek yaralandı.

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Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Neslihan Polat ve İsmet Yolcu’nun cansız bedenleri sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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