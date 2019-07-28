HABER

Erzincan'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 20:00 | Son Güncelleme

Erzincan'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kurukol köyünden Tercan ilçe merkezine akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Gıyasettin Yılmaz (60) idaresindeki 24 FU 196 plakalı minibüs şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yılmaz, Meryem Uzun (35) ile aynı aileden Lemiye (59), Ulviye (46), Fadime (43), Canpaşa (59), İsmail (50), Aynur (62), Cengizhan (11), Abdülmuttalip (5), Meryem Medine (2), Mustafa Eymen Yılmaz (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail Yılmaz ile Meryem Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncunun kızı! Paylaşımına beğeni yağdıDünyaca ünlü oyuncunun kızı! Paylaşımına beğeni yağdı
Mardin’de orman yangını 6 mahalleyi tehdit ediyorMardin’de orman yangını 6 mahalleyi tehdit ediyor
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıDüzce'deki su baskını ve toprak kayması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 Yaralı Başgöze Erzincan Kurukol Köyü tercan trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.