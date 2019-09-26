HABER

Erzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 30 personel 12 araçla İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle hazır olarak bekliyor.

Erzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazır

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 30 personel 12 araçla İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle hazır olarak bekliyor. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, "İstanbul'da meydana gelen depreme hazırlık amacıyla biz de ekibimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum AFAD Müdürlüğü de olası talep üzerine hazır halde bekliyor. 12 araç, 30 personelle ihtiyaç halinde İstanbul'a yola çıkmak için beklediklerini belirten Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, "İstanbul'da meydana gelen depreme hazırlık amacıyla biz de ekibimizle teyakkuz halindeyiz. Başkanlığımızdan gelecek talimatlara göre ekinimiz ve araçalarımızla her an hazır durumda bekliyoruz. İlk etapda 12 aracımız, 30 personelimizde hazır haldeyiz. Buradaki kriz merkezimiz de hazır halde. Araçlarımız hafif, orta ve ağır tonajlı. Bunların içerisindeki her türlü ekip ve ekipmanlar var. İstanbul'daki Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Esenler, Zeytinburnu, Avcılar'dan sorumluyuz. Daha önceden sorumlu olduğumuz yerle belirlenmişti. Orada çalışmaları, tatbikatları yapmıştık. Başkanlığımız emir verirse çıkış yapacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Erzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazırErzurum AFAD, İstanbul depremi için 30 personelle hazır

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Bağcılar'da çatlaklar oluşan bina tahliye edildiBağcılar'da çatlaklar oluşan bina tahliye edildi
Emine öğretmenin okulunda yas (2)Emine öğretmenin okulunda yas (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

Suudi Prens Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendi!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

Kırk mevlidi okuttu! Sosyal medya coştu

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depreme canlı yayında yakalandılar!

Depreme canlı yayında yakalandılar!

İstanbul'daki deprem sonrası 34 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul'da beşik gibi sallanıyor! 34 artçı deprem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

İstanbul'daki depremin şiddetini gösteren en net görüntüler

Son dakika: Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

Kritik davada gerekçeli karar belli oldu

İstanbul'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden çok önemli uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.