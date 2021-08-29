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Erzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti

29.08.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Oltu ilçesinde gece yarısı ağıla giren kurtlar, 40 koyunu telef etti, 8 koyunu ise yaraladı. Akın Barış Varol, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Erzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti

İlçeye bağlı Şehitler Mahallesi’nde geçimini hayvancılıkla sağlayan Akın Barış Varol, sabah hayvanlarını otlatmak için ağıla girdiğinde birçok koyunu kapı girişinde yerde yatarken gördü.

Varol, hayvanlarını kontrol ettiğinde büyük bir kısmının telef olduğunu görmesi üzerine Oltu Belediye ekiplerine haber verdi.

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YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Akın Barış Varol, yaptığı açıklamada, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek "Sabah 6 gibi ağıla gittiğimde kapının önünde yerde yatan 2 koyun gördüm. Daha sonra içeriye girdiğimde çoğunun telef olduğunu gördüm. 40 koyun telef olmuş 8'i ise yaralı. Tek geçim kaynağım hayvancılıktı yetkililerden yardım talep ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Erzurum
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