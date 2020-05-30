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  4. Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda ölü var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda ölü var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Erzurum'da kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki kavgada 5 kişi hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada geçmişte yaşanan kız kaçırma olayı yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmanın yaşandığı kavgada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahıslardan birinin köy korucusu olduğu belirtiliyor.

Kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.Y. ve B.Y. olayın ardından kayıplara karıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon başlattı.

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