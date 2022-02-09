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Erzurum'da otomobil şoförü terör estirdi! Polis memurunu 15 metre sürükledi... Dehşet anları kamerada

09.02.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da hacizli olduğu belirtilen bir otomobil, Yakutiye ilçesinde durduruldu. Trafik polisinin işlem yaptığı sırada otomobil sürücüsü bir anda gaza basarak kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan aracı durdurmak isteyen polis memuru 15 metre kadar sürüklendi. Olay anına ait görüntüler ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Erzurum'da yaşanan olay izleyenleri dehşete düşürdü. Uygulama noktasından kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünü durdurmak isteyen polis memuru Nurullah Dadaş, 15 metre boyunca otomobilin yanında sürüklendi. Yaralanan Dadaş hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

ANAHTARSIZ ÇALIŞMA ÖZELLİĞİNİ KULLANIP KAÇMAK İSTEDİ

Olay, Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde polisevi önünde meydana geldi. Bölgede görev yapan Trafik polisi Nurullah Dadaş, haciz yakalaması bulunan 25 TT 593 plakalı taksiyi durdurdu. Polis memuru Nurullah Dadaş, aracın durumuyla ilgili bilgi verdiği sürücü Özkan A.'dan anahtar ve evraklarını istedi. Anahtarı polis memuruna veren Özkan A., evrakları vermeden otomobilin anahtarsız çalıştırma özelliğini kullandı.

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POLİS MEMURU 15 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Sürücünün kaçacağını anlayan polis memuru Nurullah Dadaş, elini sürücü koltuğundaki emniyet kemerine doladı. Bu sırada Özkan A., aracı hareket ettirdi, eli emniyet kemerine sarılı olan Dadaş’ı yaklaşık 15 metre sürükledi. Elini kurtaran polis memuru, yolun ortasına düştü. Yaralanan Nurullah Dadaş’ın yardımına meslektaşları ve çevredekiler koştu.

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Dadaş, çağrılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurullah Dadaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce olay anına ilişkin görüntüler paylaşılarak yapılan açıklamada, polis memurunun hayatını tehlikeye düşüren sürücü Özkan A.'nın adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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Açıklamada, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Nurullah D.'nin, görevli olduğu Cumhuriyet Caddesi Polis Evi karşısında 08 Şubat 2022 günü görevini ifa ettiği esnada Haber Merkezine gelen ihbarda, otoparkta hatalı park yapan aracın olduğunu anons etmesi üzerine, oto park çıkışını engelleyen 25 TT 593 sayılı aracın plaka sorgulamasında hacizli ve yakalamalı araç olduğu tespit edildi. Araca görevli polis memuru tarafından işlem yapılacağı esnada sürücü Özkan A.'nın start stop (anahtarsız çalıştırma) sisteminden aracı çalıştırarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada görevini cansiperane yapan Nurullah D.'nin aracı durdurmaya çalıştığı esnada hafif yaralandığı, görevli polis memurunun hayatını tehlikeye düşüren Özkan A. yakalanarak gerekli tahkikat yapıldıktan sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Erzurum
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