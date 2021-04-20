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Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için kuvvetli fırtına uyarısı

20.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da saatteki hızı 50-70 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam 5 ilde görülecek rüzgar, yarın sabahtan itibaren yer yer fırtınaya dönüşecek.

HIZI 50-70 KİLOMETREYİ BULACAK

Güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek fırtınanın saatteki hızı 50-70 kilometreyi bulacak.

Yarın akşam etkisini yitirmesi beklenen fırtınada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksama ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Ağrı Erzincan Erzurum Ardahan
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