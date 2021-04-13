Erzurum iftara kaç dakika var? Erzurum'da akşam namazı kaçta?

Erzurum’daki Müslüman vatandaşlar ilk sahurlarını bu gece itibariyle tamamladı. Vatandaşlar niyetler ederek oruç için geri sayıma başladı. Erzurum’da akşam namazı 18:58’de okunuyor. Buna göre Erzurum’da yaşayan vatandaşlarımız 18:58’de oruçlarını açabilecek.

ERZURUM’DA AKŞAM NAMAZI KAÇTA?

Erzurum’daki vatandaşlar, 13 Nisan gecesi itibariyle ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruç için niyet etti. 04.05’e kadar süren sahur vaktinde İstanbullular, niyetler ederek oruçlarına başladı. İstanbul için akşam namazı 13 Nisan gününde, 18:58’de okunuyor.

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