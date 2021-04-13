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Erzurum iftara kaç dakika var? Erzurum'da akşam namazı kaçta?

13.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı olarak adlandırılan ve Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 13 Nisan itibariyle başladı. Erzurum’da oruç tutan Müslüman vatandaşlarımız ise Ramazan ayının ilk gününde akşam namazının saat kaçta okunduğunu araştırmaya başladı. Erzurum 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece saat 04:05’e kadar sahurlarını tamamladı. Peki Erzurum’da iftara ne kadar kaldı?

Erzurum iftara kaç dakika var? Erzurum'da akşam namazı kaçta?

Erzurum’daki Müslüman vatandaşlar ilk sahurlarını bu gece itibariyle tamamladı. Vatandaşlar niyetler ederek oruç için geri sayıma başladı. Erzurum’da akşam namazı 18:58’de okunuyor. Buna göre Erzurum’da yaşayan vatandaşlarımız 18:58’de oruçlarını açabilecek.

ERZURUM’DA AKŞAM NAMAZI KAÇTA?

Erzurum’daki vatandaşlar, 13 Nisan gecesi itibariyle ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruç için niyet etti. 04.05’e kadar süren sahur vaktinde İstanbullular, niyetler ederek oruçlarına başladı. İstanbul için akşam namazı 13 Nisan gününde, 18:58’de okunuyor.

erzurm

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