Erzurum, tüm sporlarda kamp merkezi olmaya aday

Futbol takımlarının söz konusu bu imkanlardan yaralanmasına ve yeni sezona güç depolayarak hazırlanmasına katkı veren Erzurum, tertemiz havası, ulaşım ve konaklama imkanları, yüksek rakımın sporcular üzerindeki olumlu etkisi dolayısıyla dikkati çekiyor.

Havalimanına 17, şehir merkezine ise 3 kilometre uzaklıkta olan Palandöken, eteklerinde barındırdığı kamp merkeziyle her yıl sayısı artan futbol takımlarıyla yaz kış spor imkanı sağlıyor.

Her yıl özellikle kışın binlerce yerli ve yabancı turist ile sporcuyu ağırlayan Erzurum, yazın da 2800 rakımdaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yer alan 7500 metrekarelik 11 çim sahasıyla futbol kulüplerine ev sahipliği yapıyor.

Kışın kayak başta olmak üzere kış sporları meraklılarının gözdesi olan Palandöken Dağı'nın eteklerinde 5 yıl önce Erzurum Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yazın da kampa gelen çok sayıda futbol takımını ağırlıyor.

YUNUS HOCAOĞLU - İklim, ulaşım ve konaklama açısından kışın kayakçılar, yazın da futbol kulüplerinin gözdesi haline gelen Erzurum, bütün spor dallarında kamp merkezi olmayı hedefliyor.

Tarihi eserleri, mistik yapısı ve doğal güzellikleriyle ayrı bir güzellik sunan, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilen Erzurum, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin yanı sıra şehrin içindeki çok sayıda spor tesisiyle yurt içi ve yurt dışından gelen futbol, judo, kick boks, atletizm, basketbol, güreş başta olmak üzere bütün spor branşlarında sporcuların kamp merkezi olmayı amaçlıyor.

Şehir bu sayede hem sporun yaygınlaşmasını hem turizmin 12 aya yayılmasını hem de ekonomiye katkı sunmak istiyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Doğu Anadolu ve Erzurum için önemli proje olduğunu söyledi.

Palandöken Dağı'nın oldukça yüksek rakımda bulunduğunu belirten Sekmen, yaz aylarında dağdaki otellerin boş kalmaması ve yüksek rakımı değerlendirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı.

- Oteller yazın da doluyor

Sekmen, Palandöken'in kışın kayağın merkezi olduğunu dile getirerek, "Futbol sahalarını yaptıktan sonra kışın dolu olan otellerimiz yazın da dolmaya başladı. Şu anda takımlarımızın taleplerini otellerin dolu olması nedeniyle karşılayamaz duruma geldik." dedi.