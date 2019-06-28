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Erzurum’da sağanak sele dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:38 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü.

Erzurum’da sağanak sele dönüştü

Erzurum’un Horasan ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü. Horasan merkez mahallelerinde yollardan taşan sel suları çok sayıda ev ve ahırlarda su baskınlarına, tarım arazilerinde ise maddi hasara neden oldu.
Sel felaketinde can kaybının olmaması sevindirirken ilçede cadde ve yollar da sular altında kaldı. Fatih Sultan Mehmet, Hasan Baba, Camii Kebir mahallelerinde ikamet eden ve evlerini su basan vatandaşlar maddi zararlarının büyük olduğunu, ayrıca eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.
Ayrıca Horasan Belediyesine bağlı çok sayıda iş makinesi de vatandaşların sel sularından zarar görmemesi için uzun süre mesai yaptı.

Erzurum’da sağanak sele dönüştü

Erzurum’da sağanak sele dönüştü

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