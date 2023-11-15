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Esad için yakalama kararı! Bir ilk oldu

15.11.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Fransa'da mahkeme 2013 yılında Suriye halkına kimyasal saldırı düzenleyerek "insanlığa karşı suç işlediği'' gerekçesiyle Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad için uluslararası yakalama emri çıkarttı. Paris mahkemesinin kararı, Suriye lideri hakkındaki ilk uluslararası yakalama emri özelliğini taşıyor.

Esad için yakalama kararı! Bir ilk oldu

Fransız yargıçlar, Beşşar Esad'ın Suriye halkına karşı işlenen savaş suçlarına da ortak olduğuna karar verdi. Beşşar Esad'ın yanı sıra Suriye Özel Kuvvetleri'nin komutanlığını yapan kardeşi Mahir Esad ile üst düzey iki Suriyeli yetkili için de yakalama kararı çıkarıldı.

NTV'de yer alan habere göre; Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi tarafından Fransa'da açılan davada yargıçlar, Doğu Guta'da binden fazla kişinin öldüğü kimyasal silah saldırısının Suriye Ordusu'nun Başkomutanı Beşşar Esad'ın bilgisi olmadan gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

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Paris mahkemesinin kararı, Suriye lideri hakkındaki ilk uluslararası yakalama emri özelliğini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa esad
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