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Esad, Kırım'a gitmek istiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2014 yılında düzenlenen referandumla yeniden Rusya topraklarına katılan Kırım'ı ziyaret etmek istediği belirtildi.

Esad, Kırım'a gitmek istiyor

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Şam'da Esad'la görüşen Rus heyetinde yer alan Sivastopol milletvekili Dmitriy Belik, Esad'ın Kırım'ı ziyaret etmek istediğini ifade etti.
Belik, "Beşar Esad, Sivastopol ve Kırım'ı ziyaret etme arzusunu dile getirdi" dedi.

'ESAD'IN ÇOCUKLARI KIRIM'A GİTTİ'

Rus heyetine başkanlık eden Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin, Esad'ın bu yönde bir arzusu olduğunu teyit etti.

Sablin, "Esad, çocuklarının halihazırda Kırım'da bulunduğunu ve kendisine orada çektikleri fotoğrafları gösterdiğini anlattı. Esad, çocuklarının Rusya'da arkadaşlarının olduğunu, onlarla yazıştıklarını ve konuştuklarını da belirtti" ifadelerini kullandı.

Sablin, görüşme sırasında Suriye liderine Sivastopollü bir ressam tarafından çizilen tablo hediye etti.

Daha önce Esad'ın, Suriye'deki durumla bağlantılı bir engel kalmazsa Nisan 2019'da gerçekleştirilecek Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'na (YIEF) katılmak istediği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esad Kırım ziyaret

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