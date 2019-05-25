Esad rejimi ve Rusya İdlib’e saldırmaya devam ediyor

Suriye’nin idlip kentinin çeşitli bölgelerine saldıran Esad rejimi kuvvetleri ve Rus uçaklarının bölgeye olan bombardımanı devam ediyor.

Esad rejimi ve Rus uçaklarının Suriye’nin İdlip kentine olan bombardımanı devam ediyor. Bir süredir İdlib kırsalının çeşitli bölgelerini ateş altında tutan Esad yanlısı güçler, son olarak bölgedeki tarım arazilerini gün içerisinde bombalarken gece ise kullanılması yasak beyaz fosfor bombası ile Han Şehyun bölgesine saldırdı.

Öte yandan Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi; Suriye ve Rus savaş uçakları ve helikopterlerinin Perşembe gecesinden Cuma gününe kadar Hama, Lazkiye ve İdlib civarını bombaladığını 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

