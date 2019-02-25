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Esed Hamaney ve Ruhani ile Tahran'da görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 21:42 | Son Güncelleme

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da bir araya geldi.

Hamaney'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney görüşmede Esed'e olan desteğini yineledi.

Suriye'ye verdikleri desteğin süreceğini kaydeden Hamaney, İran ve Suriye'nin stratejik ortaklar olduğunu söyledi.

İran lideri Hamaney, iki ülke arasındaki mezhebi ilişkilerin ve bundan kaynaklı gerçekleşen gidiş-gelişlerin de yakınlaşmada önemli rol oynadığını kaydetti.

- Ruhani'den Soçi Zirvesi vurgusu

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Esed'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü belirtildi.

Ruhani, görüşmede dini ve kültürel köklerin İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin belirleyici faktörü olduğunu savundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin ile geçen hafta gerçekleştirdikleri Soçi Zirvesi'ne değinen Ruhani, şunları kaydetti:

"Çok taraflı iş birliklerinin artırılmasıyla bölgenin genelindeki güvenlik şartları daha iyi hale geldi. İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin katıldığı Soçi Zirvesi'nde de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı. Ayrıca Suriye hükümetinden izin almayan yabancı güçlerin ve ABD'nin her türlü varlığı kınandı."

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Anahtar Kelimeler:
Esed Hamaney İRAN Suriye

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