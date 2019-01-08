Esed rejimi 2018'de de varil bombasından vazgeçmedi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ülkenin farklı bölgelerinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere geçen yıl düzenlediği saldırılarda 3 bin 601 kez varil bombası kullandığını bildirdi.

SNHR, Esed rejiminin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere 2018 yılında düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, rejim güçlerinin geçen yılki saldırılarda 3 bin 601 kez varil bombası kullandığı ve bu saldırılarda 51'i çocuk, 55'i kadın olmak üzere toplam 185 sivilin hayatını öldüğü açıklandı.

Rejim güçlerinin geçen yıl Şam ve kırsalına bin 813, Dera'ya 917, İdlib'e 607, Hama'ya 139, Halep'e 52, Humus'a 41, Kuneytra 28 ve Lazkiye'deki muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere 4 kez varil bombası saldırısı gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Rejimin, Rusya'nın 30 Eylül 2015'deki askeri müdahalesinden bu yana ise 26 bin 577 kez varil bombası kullandığı kaydedildi.

- Varil bombalarının maliyeti düşük, etkisi büyük

Rejim, düşük maliyetine (yaklaşık 50 dolar) karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ve büyük yıkımların ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.

Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.

