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Esed rejimi 6 ayda bin 500'den fazla varil bombası kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

SNHR, Suriye'de Esed rejimi güçlerinin bu yılın ilk yarısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bin 583 kez varil bombası kullandığını açıkladı - Esed rejimi ve destekçisi Rusya, söz konusu dönemde toplam 43 kez de misket bombası kullandı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın bu yılın ilk yarısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılarda bin 583 kez varil bombası, 43 kez de misket bombası kullandığını tespit ettiklerini bildirdi.

SNHR'nin raporuna göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere bu yılın ocak-haziran aylarında düzenlediği saldırılarda bin 583 kez varil bombasına başvurdu.

Varil bombası saldırılarında 7'si çocuk, 13'ü kadın toplam 43 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve Rusya da söz konusu dönemde sivil yerleşimlere bazı saldırılarında misket bombası kullanıldı. Rejim güçleri 41, Rusya ise toplam iki kez Hama ve İdlib illerini misket bombasıyla vurdu. Bu saldırılarda 8 çocuk, 8 kadın, toplam 38 sivil yaşamını yitirdi.

Ayrıca rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 6 ay içerisinde bir kez de kimyasal silah saldırı yaptığı tespit edildi.

- Sivil yaşam merkezlerine 6 ayda 375 saldırı

Ağın raporunda ayrıca söz konusu dönemde Suriye'de çatışan taraflarca sivil yaşam merkezileri adı verilen eğitim kurumları, sağlık tesisleri, yollar, parklar, pazarlar, müzeler ve kamplar gibi pek çok noktaya düzenlenen saldırılara da yer verildi.

Buna göre, Esed rejimi 295, Rusya 80 kez sivil yaşam merkezlerine saldırı gerçekleştirdi.

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